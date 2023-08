Na potovanjih se ne odklopi, ker so naporna, na dopustu pa leži in ne dela nič, je povedala.Naša zvezda stalnica Rebeka Dremelj obožuje poletje in vsako leto komaj čaka, da pride ta čas. S svojo novo skladbo Živim za vsak dan slavi življenje in kliče po brezskrbnem poletju. Videospot so posneli na Siciliji, kjer so naleteli na poroko, ženin in nevesta pa sta spontano postala igralca v spotu. Sicer pa Rebeka rada potuje, ujeli smo jo pred odhodom na dopust. Kam se je odpravila in kako bo preživela poletje, nam je izdala v pogovoru. Poleti se za nekaj časa poslovi od dela. »No, da ne delam čisto...