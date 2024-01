Poker s hlodi: Najdražji les pristane v rokah nemških in italijanskih kupcev

Do 7. februarja bodo udeleženci tokratne, že 18. licitacije vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu, najbolj na trnih. V tem času si bodo ponudniki ogledovali les in se odločali, komu ponuditi pravo ceno, 7. februarja bodo odpirali ponudbe. »To je pravzaprav kot poker, saj nikoli ne veš, kaj bo. Seveda si želiš, da bi izpadlo kar se da najbolje, a dober izid se ne zgodi venomer,« se strinjajo prodajalci oziroma udeleženci licitacije vrednejšega lesa, katere osrednji organizator je Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline. Zamisel iz Avstrije Zamisel za licitacijo vrednejšega lesa so na Koroškem...