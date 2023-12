Znane osebnosti iz sveta zabave in gospodarstva: kdo najbolj onesnažuje z zasebnimi letali

Pred tedni je britanska organizacija Oxfam, ki se ukvarja s proučevanjem ekonomskega in socialnega razslojevanja v svetu, objavila za mnoge morda neverjeten podatek, da en odstotek najbogatejših ljudi na svetu onesnažuje ozračje z izpusti ogljikovega dioksida enako kot 66 odstotkov najrevnejšega prebivalstva na svetu. Sestavni del luksuznega življenja so pogosta potovanja z zasebnimi letali, prevažanje s potratnimi avtomobili, bogataši imajo po navadi v posesti več hiš in drugih nepremičnin, in ves ta življenjski slog pač porabi zelo veliko fosilnih goriv, ki so, kot vemo, glavni vir onesnaževanja ozračja oziroma tvorbe toplogrednih plinov.

Okoljevarstvenikom v posmeh

Kylie Jenner s hčerko na svojem letalu FOTO: Instagram

Kot so izračunali nekateri okoljevarstveno ozaveščeni ekonomisti, je en odstotek najbogatejših na svetu na dobri poti, da pokurijo kar 72 odstotkov t. i. karbonskega bonusa, preden se atmosfera okoli Zemlje segreje še za 1,5 stopinje Celzija. Ob vedenju, da si številne okoljevarstvene konference – velika konferenca, ki že nekaj let poteka pod oznako COP, se bo prav danes začela v Dubaju – za cilj zastavljajo zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, kar bi pripeljalo do zaustavitve segrevanja zemeljskega ozračja, je bogataško svinjanje zraka pravzaprav poskus zasmehovanja in ignoriranja vseh prizadevanj okoljevarstvenikov in tistih ljudi, ki se v čedalje večjem številu zavedajo, kako pomembno je za prihodnost človeštva ohraniti naravo brez večjih prask.

Nekateri ekonomisti, kot je, denimo, Jason Hickel, predavatelj na Univerzi v Barceloni in na znani Londonski šoli za ekonomske in politične vede, pravijo, da pri odstotku najbogatejših ne gre toliko za izpuste toplogrednih plinov, ki so posledica njihovega brezbrižnega življenjskega sloga, kot zlasti za njihovo vlaganje v t. i. umazano industrijo, ki proizvaja veliko toplogrednih plinov. Zato so bogataši, tako pravi Hickel, odgovorni za milijonkrat večje onesnaževanje ozračja kot navadni zemljani.

Razsipni življenjski slog

Nekdanji ameriški predsednik in slovenski zet Donald Trump ima svojega. FOTO: Ivan Cholakov/Shutterstock

A tovrstno onesnaževanje ni toliko na očeh javnosti, kakor je življenjski slog najpremožnejših. Pred tedni je britanski Guardian objavil presenetljive podatke o številu poletov z zasebnimi letali nekaterih najbolj znanih osebnosti iz sveta zabave in gospodarstva. Skoraj dve leti, natančneje 21 mesecev, so na podlagi javno dostopnih podatkov spremljali potovanja zasebnih letal 200 znanih osebnosti – od članov skupine Rolling Stones do Elona Muska, družine Murdoch, Kylie Jenner in mnogih drugih.

Povečanje števila poletov Približno 28.000 poletov, ki jih je Guardian zajel v svoji raziskavi, predstavlja zgolj 0,5 odstotka od približno 5,3 milijona zasebnih poletov v letu 2022. Število zasebnih poletov v Evropi se je v letu 2022 povečalo za 64 odstotkov, statistika aktivnosti zasebnih letal pa je bila najvišja vse od leta 2007. Prodaja zasebnih letal naj bi letos dosegla rekordne številke.

Novinarska raziskava je pokazala, da je 300 zasebnih letal, ki so jih spremljali pri Guardianu, od začetka leta 2022 do konca septembra letos v zraku preživela kar 11 let, če bi sešteli trajanje njihovih poletov. V tem času so namreč opravili 44.739 poletov in ustvarili takšen ogljični odtis, kot ga je naredilo 40.000 Britancev. Skupaj so v ozračje izpustili 515.518 kubičnih ton ogljikovega dioksida. Ob tem ne gre spregledati opozorila okoljevarstvene organizacije Greenpeace, ki že vrsto let glasno opozarja, da zasebni poleti povzročijo za od pet- do štirinajstkrat več izpustov ogljikovega dioksida kot običajni komercialni poleti ter za petdesetkrat več izpustov kot vožnja z vlakom.

Zasebno plovilo gulfstream G550 pristaja v južni Angliji. FOTO: Luke MacGregor/Reuters

Najbolj so naše ozračje svinjala zasebna letala ameriško-britanskega bogataša ukrajinskih korenin Leonida Lena Blavatnika, lastnika korporacije Access Industries, ki ima med drugim v lasti tretjo največjo glasbeno produkcijsko hišo Warner Music Group. Blavatnik in člani njegove družine so s svojimi poleti v ozračje izpustili več kot 10.000 kubičnih ton ogljikovega dioksida. Blavatnikovim, katerih premoženje so pri ameriški poslovni reviji Forbes ocenili na 30 milijard dolarjev, sledijo člani družine medijskega mogotca Ruperta Murdocha, ki so v zrak izpustili nekaj manj kot 10.000 kubičnih ton ogljikovega dioksida.

Veliki onesnaževalci

Med velikimi onesnaževalci so novinarji Guardiana navedli tudi boeing 767, ki ga uporabljajo člani skupine Rolling Stones. V opazovanem obdobju je njihovo letalo v zrak izpustilo nekaj več kot 5000 kubičnih ton ogljikovega dioksida. Takšen ogljični odtis bi denimo navaden smrtnik ustvaril, če bi 1763-krat letel iz Londona v New York in nazaj. Med ljudmi, ki veliko potujejo z zasebnimi letali in helikopterji, je tudi Lawrence Stroll, najbolj znan po tem, da je lastnik ekipe formule ena Aston Martin, ki se je v dobrih dvajsetih mesecih peljal kar 1512-krat. Nekateri njegovi poleti, zlasti s helikopterji, so trajali manj kot petnajst minut.

Devetintrideset zasebnih letal, ki so v lasti tridesetih ruskih oligarhov, od Romana Abramoviča, Leonida Mikhelsona do letos poleti umrlega ustanovitelja zasebne vojaške skupine Wagner Jevgenija Prigožina, je v ozračje izpustilo več kot 30.000 kubičnih metrov ogljikovega dioksida, kar je približno toliko, kolikor znaša ogljični odtis tisoč »navadnih« Rusov.

Redke izjeme

Taylor Swift je svetla izjema pri zmanjšanju števila poletov z zasebnim letalom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Čeprav je bilo opravljenih že več tovrstnih raziskav, se bogataška elita ne zmeni preveč za njihove ugotovitve. Razen morda v tem času največje zvezde v svetovnem glasbenem svetu, ameriške pevke Taylor Swift, ki je lani jeseni korenito zmanjšala število poletov s svojim zasebnim letalom. Takrat je ameriška marketinška družba Yard, ki je usmerjena v trajnostni razvoj, objavila rezultate preiskave, po kateri je letalo Swiftove med 1. januarjem in 29. julijem 2022 opravilo kar 170 poletov ali v povprečju 19 na mesec in pri tem v zrak izpustilo več kot 8000 ton ogljikovega dioksida. V taboru Taylor Swift so se ustrašili tovrstne negativne publicitete, zato so število poletov od takrat zmanjšali na približno dva na mesec.

Zasebna letala, so še ugotovili pri Guardianu, pogosto letijo brez potnikov ali jih je na krovu zelo malo, saj so v zraku zgolj zato, da poberejo potnika in ga šele nato odpeljejo na želeno destinacijo. Novinarji londonskega dnevnika so ugotovili, da je bilo v opazovanem obdobju kar 40 odstotkov zasebnih letal v zraku praznih.