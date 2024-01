Naj bo vaše življenje bolj obredno: tukaj je nekaj preprostih elementov

Le nekaj preprostih elementov lahko v naše življenje prinese obrednost, slovesnost in vašim dejanjem da globlji pomen.

Začnimo s prebujanjem, predstavljajte si ga kot rojstvo, spanje pa kot smrt. Preden zjutraj skočite iz postelje, položite eno roko na srce, drugo pa na trebuh. Za nekaj trenutkov začutite hvaležnost za dan in morda izrazite namero, da čim pogosteje vstopite v ta sveti premor.

Razmislek o dnevu

Za navdih pri oblikovanju večernih ritualov spanja pomislite na to, kaj počnemo z majhnimi otroki. Kopamo jih, jim pojemo, jih zibamo in jim pripovedujemo zgodbe. Kot odrasli še vedno potrebujemo te elemente miru in sladkosti, preden zaspimo. V spanec se zazibajte s sproščujočo kopeljo ali prho. Na čelo si kanite nekaj kapljic sivke. Stopala namažite z ekološkim oljem in obujte mehke nogavice. Nekaj minut si vzemite za razmislek o dnevnih dejavnostih ter se popolnoma posvetite temu, da dovolite, da v vaših mislih obstaja vse, kar se je zgodilo – dobro in slabo.

Vadite nenavezanost na dan. Razmišljajte o tem kot o priložnosti, da preverite, koliko se lahko prepustite svojemu dnevu, volji in življenju v lahkotnost spanja. Ko se pojavijo misli, se preprosto vrnite v lahkotnost telesa in izgovorite besede: »Pusti to.« To lahko deluje kot miselni obred, ki vam bo pomagal zaspati s pomirjenim umom. Pri nekaterih ljudeh ta praksa ne deluje vedno, saj lahko vzbudi še več skrbi, za druge pa je lahko zelo koristna. Poskusite ali pa si ustvarite svoj nočni obred, ki vam bo pomagal pri počitku.

Tudi nekaj tako na videz obveznega, kot je hranjenje vaših hišnih ljubljenčkov, lahko postane sladek obred. Izkoristite ta trenutek, da začutite svojo povezanost in odgovornost do teh malih bitij, ki vam pripadajo, ter hvaležnost za veselje in ugodje, ki ju prinašajo v vaše življenje.

Mazilite se v kopeli

Negujte svoj sijaj s samomasažo in mazanjem kože s hranljivimi olji in pomembnimi simboli. Tega nikakor ne morete narediti narobe – preprosto naredite tisto, kar je prijetno za vašo kožo in mišice. Priporočamo segreto ekološko olje, na primer kokosovo, jojobino ali mandljevo, in nekaj kapljic vašega najljubšega eteričnega olja. Potopite se v kad s toplo vodo, zaprite oči in se namočite. Počasi prenesite misli v svoje telo. Predstavljajte si, da v vsak del telesa položite majhno obredno daritev. Uporabite vse podobe, ki so vašemu telesu prijetne. Predstavljajte si na primer, da na vsako očesno veko položite rožnat cvetni listič vrtnice, na jeziku pa pustite stopiti veliko kapljico medu. Uporabite svojo domišljijo in intuicijo.

Nadaljujte s premikanjem po delih telesa in čakajte na podobe, dokler ne napolnite celotnega telesa z obrednimi daritvami. Tako ste maziljeni.

Sprejmite, kar je sveto

V mnogih tradicijah je običajno, da v mejnih trenutkih prehoda ponudimo posebne molitve. En način, kako se lahko ponovno povežete s to prakso, je, da izrečete majhno zaščitno molitev ali se ustavite za trenutek razmisleka, preden se odpravite na potovanje. Enako lahko storite ob koncu potovanja, odmika ali posebnega potovanja s prijateljico ali partnerjem. Umirite se in si zapišite odgovore na tri vprašanja: Za kaj ste resnično hvaležni v času, ki ste ga preživeli tam ali pa skupaj s to osebo; Kaj ste pripravljeni pustiti za seboj v vetru tega kraja, oceana, gozdov; Kaj boste prinesli s seboj v svoje življenje.

Meditacija vsak dan

Če je le mogoče, meditirajte vsak dan na istem mestu, da temu območju vdihnete lastnost svetosti.

Preden začnete, očistite prostor in določite svoje namene, tako da razmažete ali prižgete svoje najljubše kadilo ali svečo ter na glas izgovorite mantro ali molitev. Že nekaj tako preprostega, kot je »Naj bo moja meditacija v korist vseh bitij«, lahko spremeni prakso iz osamljenega dejanja v dejanje služenja.

Raziščite tradicije svojega rodu

Spoznavanje in ponovno vzpostavljanje stikov z izvorom običajnih praznikov sta lahko izjemno izpolnjujoči. Mnogi naši predniki so praznovali zimski solsticij kot čas ugašanja sončne svetlobe in vzhoda sonca spomladi. To je bil čas prižiganja sveč in obkrožanja doma z lučkami, majhnih daril in družinskih srečanj kot praznovanje upanja, ki pride s smrtjo.

Poskusite raziskati svoje najljubše praznike in običaje; nato lahko z družino in prijatelji razvijete in delite smiselne obrede, ki tem časom vdahnejo sveti namen.

(Povzeto po knjigi Katie Silcox: Glow-Worthy)