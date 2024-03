Nahranite svojo dušo

Ljubezen do sebe je trden temelj za vsak cilj, zato vam tokrat ponujamo nekaj načinov, da bo preostanek leta, ki ravno koraka proti pomladi, za vas čim bolj prijazen.

Počitek in skrb zase

Pogosto nas spodbujajo, da se spomladi poženemo v akcijo in naredimo vse, kar je treba: gremo v telovadnico, da bomo fit do poletja, napredujemo pri ustvarjalnem projektu, si prizadevamo za večji prihodek ali odplačujemo dolgove. Tisto, kar smo (morda) načrtovali že z januarjem. Vendar pa so ljudje pogosto izčrpani zaradi divjega začetka leta, razočaranja nad neizpolnjenimi zaobljubami, skrbi za pomlad in poletje. Namesto tega v svojem urniku zavestno ustvarite prazen prostor za počitek, razmislek in skrb zase. Dovolite si okrevati, če se ne počutite dobro.

Navdihujoča pomlad

Nekaj je v tem začetku brstenja in cvetenja, toplejših dneh, ptičjem petju. Vznemirljivi novi začetki so mogoči večkrat, ne le ob novem letu. Ne glede na to, kakšne izzive ste preživeli z začetkom leta, si dovolite, da se v tem novem obdobju počutite upajoče in optimistično. Upanje in optimizem naš um in duh močno potrebujeta. Zavedajte se svojih strahov in skrbi glede prihodnosti, hkrati pa se spominjajte, da se majhni čudeži vedno pojavijo kot strela z jasnega. Zato se veselite nepričakovanih blagoslovov! Razmislite o področju svojega življenja, ki vas navdihuje. To ne bo le izboljšalo vašega razpoloženja, temveč vas bo spodbudilo tudi k dejavnostim, s katerimi boste morda uresničiti svoje sanje.

Nežni do sebe

Pozimi se ljudje počutimo bolj nežni, občutljivi. Morda ste sentimentalni do preteklosti ali nekoga, ki je umrl, si želite, da bi bilo na planetu več miru in ljubezni, ali pa se počutite nekoliko ranljive zaradi vseh novosti, ki naj bi jih pomlad prinesla. Razlogov, zakaj se morda počutite bolj občutljivi kot običajno, je veliko, zato bodite nežni do sebe v svojih mislih, razvajajte se z najljubšimi cenovno dostopnimi dobrotami in se posvetite vsem negovalnim vsakodnevnim praksam, kot sta meditacija med hojo ali rutina hvaležnosti. Uporabite ta čas kot spodbudo za bolj sočutno ravnanje s seboj in z drugimi.

Čas povezovanja

Dobro se je spomniti, da niste sami. Preživljajte čas v igri s hišnim ljubljenčkom in ga objemite, opravite telefonski ali videoklepet s starim prijateljem, ki živi daleč stran, ali povabite cenjenega sodelavca na kosilo. Morda boste celo začutili spodbudo, da napišete pismo nekomu, s katerim ste že zdavnaj izgubili stik. Naj bo pomlad čas, ko se boste povezali z drugimi in se z njimi družili. Namesto velikim zabavam dajte prednost pogovorom ena na ena.

Poskrbite za zdravje

Pomlad nas spodbuja, da si uredimo prehrano, izberemo prehranske dodatke ali zdravila ter poiščemo pomoč, če se počutimo tesnobne ali depresivne. Morda je pravi čas, da se dogovorite za pregled pri zdravniku ali poiščete strokovnjaka za nadležne težave, s katerimi res odlašate. Ne glede na to, ali gre za zdravnika alternativne ali alopatske medicine, terapevta, duhovnega svetovalca ali odlično maserko, ki jo potrebujete, vas lahko spomladanska energija spodbudi, da nekaj vpišete na seznam. Če vas je strah poiskati pomoč, se spomnite, da je pogosto najtežje zbrati pogum ali odločenost za prvi sestanek. Ljudje smo smešna bitja, saj se pogosto upiramo tistemu, za kar vemo, da bi bilo za nas najbolje.

Na kaj ste ponosni

Večina nas prehitro ugotovi, kaj si želimo, da bi v preteklosti naredili drugače, zato si ne pripisujemo dovolj zaslug. Če je bilo preteklo leto za vas polno težkih življenjskih lekcij, če so se na vas zgrnile zahtevne okoliščine ali če imate zlomljeno srce, ste lahko ponosni, da ste se spet dvignili in bili prisotni zase in za druge. Poiščite nekaj, kar lahko zares proslavite, na primer vzdržljivost, ki ste jo pokazali, ko ste se prebijali skozi naporno situacijo in služili drugim na osebnem in poklicnem področju, pomemben cilj, pri katerem ste napredovali, številna majhna dejanja prijaznosti do drugih ali zdravilne navade, ki ste se jih oprijeli. Ni lahko biti človek, niti v najboljših dneh, zato se ustavite in se potrepljajte po hrbtu za vse, kar ste naredili.

Zmenek s svojo dušo

Pripravite se na bolj duhovno obdobje in preživite nekaj časa v stiku s svojo duhovno platjo. Vsaka duša je edinstvena in tudi naša individualna duhovnost je edinstvena. Dan z dušo je lahko videti tako, da z obiskom najljubšega kotička počastite svojo povezanost z naravo, se z izvedbo duhovnega obreda poklonite svoji povezanosti z mistiko ali z obiskom kraja čaščenja svoji povezanosti z duhovno ideologijo. Kje, kaj ali kdo vam daje občutek povezanosti z dušo in svetim vidikom življenja? To so lahko redni, vsakodnevni »zmenki«, na primer, da si zjutraj predvajate sveto glasbo, med odmorom za kosilo izvlečete karto tarot, ob večerji izrečete kratko molitev ali pred spanjem berete duhovno knjigo. Imejte v vidnem polju predmete, ki so v sozvočju z vašo dušo, na primer figurico angela, osupljiv kristal, podobo Bude, rožni venec, rudrakšo ali bujno sobno rastlino.