Na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči gostijo potujočo razstavo Ane Frank

Vsako leto 27. januarja zaznamujemo mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Tudi zaradi aktualnega dogajanja so se odločili, da v tem času razstavo Ane Frank gostijo na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči. Razstava, ki potuje po slovenskih šolah in govori o življenju Ane Frank in njenem slavnem dnevniku, je osrednji del mednarodnega projekta, v katerega so vključene države vsega sveta. Razstava predstavlja osebno zgodbo judovske deklice in podrobnosti druge svetovne vojne. Njena posebnost je, da jo vodijo učenci iste starosti, kot je bila Ana v času doživljanja strahot druge svetovne vojne.

Elza, Lana, Manca, Neža in Nik so devetošolci, ki so na dvodnevnem izobraževanju lahko izrazili svoja občutja, misli, znanje in ustvarjalnost. Lahko so spoznali, kakšne posledice imajo diskriminacija, izločanje, poniževanje in nesprejemanje drugačnih. Učenci so se ob pomoči kustosinje Monike Močnik in Muzeja novejše zgodovine Slovenije na vodenje dodobra pripravili in samostojno postavili razstavo. Pri odprtju je v Mirni Peči s kulturnim programom sodelovalo 32 učencev, pri vodenju po razstavi pa pet, mentorica projekta je učiteljica Maša Mohorko.

»Devetošolce sem s temo seznanila že v lanskem šolskem letu ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, ko sem jim predstavila potopisno predavanje iz Auschwitza, poglobljeno pa smo jo obravnavali letos pri pouku zgodovine. Nekateri so pri zgodovinski bralni znački dnevnik tudi prebrali in tako podoživeli njeno zgodbo,« pove Maša Mohorko. »Učenci so radovedni, vedoželjni, postavljajo vprašanja in želijo odgovore. Nekatere, ki zgodbo že poznajo, je ta prizadela, druge razžalostila, tretjim se zdi zanimiva. Nihče pa ob koncu ne ostane ravnodušen. Menim, da je razstava res odlična priložnost za otroke, da se zavedo, kako neprecenljivo je njihovo otroštvo, hkrati pa tudi priložnost za ozaveščanje širše javnosti, poglobljeno razmišljanje pa tudi povezovanje, in navsezadnje je to lahko trenutek, ko se v svojem hitečem svetu ustavimo in smo hvaležni – za mir, svobodo, družino, prijateljstvo, zdravje in iskrenost,« še dodajo v Mirni Peči, kjer bo razstava na ogled do 22. februarja.

V projektu sodelujejo Muzej novejše zgodovine Slovenije, Hiša Ane Frank iz Amsterdama, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. »Kako čudovito je to, da nikomur ni treba čakati niti trenutek, da bi svet naredil boljši,« je zapisala Ana v svojem dnevniku. Skupaj delajmo boljši svet.