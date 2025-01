Na 13. pohodu jedli ocvirkovo potico

V organizaciji PGD Sobrače in v sodelovanju s KS Sobrače (ena od krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorica) je minulo nedeljo potekal že 13. Sobraški pohod, ki je letos privabil rekordno število ljudi. Na slabih 15 kilometrov dolgo pot se je podalo 270 ljubiteljev narave, ki so kljub meglenemu vremenu uživali v prijetnem vzdušju, čudoviti trasi in gostoljubju organizatorjev. »Idejo za pohod je dala Helena Adamlje, naša članica. Veseli smo, ker je odziv tako velik, letos smo prišli do rekordne številke, 270 pohodnikov. Sprva smo sodelovali in hodili le domačini, zdaj pridejo pohodniki od vsepovsod,« pove Matej Pečan, predsednik PGD Sobrače.

Vsako leto jih je več. FOTO: Anže Adamlje

Kapa in potica

Pot so začeli pred gasilskim domom v Sobračah, od koder so se povzpeli proti Čagoški kapelici (Pintarjevi kapelici). Nato so nadaljevali proti Bukovici, kjer jih je na Selanovi domačiji pričakala pogostitev. Najzahtevnejši del poti je vodil na Felič Vrh, kjer so pohodniki uživali v daljšem postanku. Tam so jih organizatorji razvajali s tradicionalno ocvirkovko in toplimi napitki, kar je poskrbelo za sproščeno in prijetno vzdušje. Po krajšem počitku so nadaljevali pot skozi naselja Javorje, Vrata in Višnji Grm, kjer je bil še en postanek, nato pa se prek Kalc vrnili na izhodišče pri gasilskem domu. Ob prihodu na cilj so pohodnike pričakali topel obrok in spominska kapa, ki bo udeležence spominjala na prijetno doživetje. Pohodniki so izpostavili odlično organizacijo in srčnost ekipe, kar je pohodu dodalo posebno noto.

Narezali so slastno potico. FOTO: Anže Adamlje

V dobri družbi

»Že na poti postrežemo tople napitke in ocvirkovo potico. Zanjo smo se odločili, ker je malce posebna. Smo pa hvaležni gospodinjam, ki jo pred pohodom napečejo, da jo lahko postrežemo,« je predsednik PGD Sobrače vesel, ker prireditev živi in se razvija. »Organizator se zahvaljuje vsem donatorjem, podpornikom in prostovoljcem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi dogodka. Že zdaj pa vabimo vse ljubitelje hoje in narave, da se prihodnje leto udeležijo 14. Sobraškega pohoda, ki obljublja še več čudovitih razgledov in prijetnega druženja. Sobraški pohod je še enkrat dokazal, kako lepo je preživeti dan v naravi, ob dobri družbi in s podporo lokalne skupnosti. Na svidenje prihodnje leto!« sklene predsednik Matej.