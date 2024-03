Morski park na Floridi se mora zapreti

Eden najstarejših ameriških morskih parkov se zapira. Mestni svet okrožja Miami-Dade na Floridi je lastnikom oceanarija Miami Seaquarium zaradi nenehnih poročil o neprimerni oskrbi morskih živali in številnih poginov izdal nalog o izselitvi do 21. aprila. Kakor je na družbenem omrežju X pojasnila županja okrožja Miami-Dade Daniella Levine Cava, družba The Dolphin Company »večkrat ni izpolnila pogodbenih obveznosti najema; od tega, da lastniki niso vzdrževali prostorov, do tega, da niso dokazali, da lahko poskrbijo za varnost in dobro počutje živali. Trenutno stanje je nevzdržno in nevarno.«

Številne kritike

Miami Seaquarium se je odprl davnega leta 1955, a v 68 letih delovanja je bil pogosto deležen kritik zaradi neustrezne skrbi za živali. Njihov prvi kit ubijalec Hugo je leta 1980 umrl zaradi možganske anevrizme, potem ko je večkrat udaril z glavo ob steno svojega bazena, po podatkih neprofitne organizacije The Dolphin Project pa je v oceanariju v čudnih okoliščinah poginilo najmanj 120 kitov in delfinov.

120 delfinov in ork je umrlo v oceanariju.

Veliko pozornosti je park pritegnil zaradi ujetništva orke Lolite, ki je kar 53 let živela v premajhnem rezervoarju, pri čemer so se mnogi spraševali o njenih življenjskih razmerah in zelo verjetni podhranjenosti. Lani, le malo pred tem, ko naj bi jo izpustili nazaj v morje, je umrla zaradi domnevne bolezni ledvic.

Predstava delfinov v Miamiju FOTO: Averette/Wikimedia Commons - javna domena

V zadnjih letih je bil Miami Seaquarium deležen tudi ostrih kritik na zvezni ravni. V lani objavljenem poročilu inšpekcijske službe za zdravje živali in rastlin zveznega ministrstva za kmetijstvo (USDA) je bilo ugotovljeno, da oceanarij živalim ne omogoča ustrezne oskrbe. Poročilo omenja vrsto incidentov, med katerimi so tudi delfin s petcentimetrskim žebljem v grlu, delfin, ki ga je obiskovalec brcnil v gobec, in morski lev, ki zaradi nenehnih bolečin v očeh ni hotel jesti, operirati pa ga niso hoteli. V bivališčih pingvinov in papagajev so inšpektorji naleteli na plesnive stene in odpadajočo barvo, veterinarska ambulanta pa ni imela niti osnovne diagnostične in operacijske opreme. Lastniki parka so zamujali tudi s plačilom najemnine v višini 165.000 evrov, prejšnji mesec pa je glavna veterinarka dala odpoved.

Končno ukrepanje

Varuhi pravic živali so dolgo opozarjali na nevzdržne razmere. FOTO: The Dolphin Project

Organizacije za zaščito živali so pozdravile novico o zaprtju. »Oblasti so vendarle ukrepale proti vztrajnim kršitvam dobrega počutja živali v morskem akvariju v Miamiju,« je za tiskovno agencijo AP izjavila dr. Naomi Rose, strokovnjakinja za morske sesalce pri Inštitutu za dobro počutje živali (AWI). »Dotrajani objekt je bil predolgo temen madež celotnega Miamija. Upamo, da bo skupnost živalskih vrtov in akvarijev poskrbela, da bodo vse živali – sesalci, ptice in ribe – našle sprejemljivo nastanitev drugje v ZDA.«