Monika Avsenik je uspešna mlada glasbenica, doma iz znane Avsenikove družine. Čeprav sprva ni kazalo na to, da bo kdaj tudi sama oblekla narodno nošo in zapela ob harmoniki, se je to zgodilo pred osmimi leti, ravno tisto leto, ko se je poslovil njen dedek, legendarni Slavko Avsenik. Od takrat nošo obleče večkrat, saj kot gostja zapoje v ansamblu svojega brata Saša Avsenika, že dlje pa je tudi članica banda Jana Plestenjaka. Ste del velike Avsenikove zapuščine. Ata Slavko in stric Vilko bi bila zagotovo ponosna, če bi vas danes videla in slišala na odru z bratovim Ansamblom Saša Avsenika (ASA)...