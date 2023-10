Meta je po moževi smrti našla smisel v slikanju

Ko se združi spomin na pesnika Toneta Pavčka in ustvarjalnost, je kaj videti, in to so na ogled postavili v Mirni Peči. Ob 95. obletnici Pavčkovega rojstva so v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka odprli razstavo ljubiteljskih slikarjev, članov Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Razstavljenih je 29 del, ki se navezujejo na Pavčkovo poezijo, razstava pa je na ogled do konca novembra. Meta Kanc je prejela prvo nagrado. FOTO: Drago Perko »Lepo rastemo,« je uvodoma povedal predsednik komisije za kulturo pri PZDU za Dolenjsko in Belo krajino in organizator slikarsk...