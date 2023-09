Meditiranje za ljudi s tesnobo

Pomembno je, da se počutite udobno in da vam je med meditacijo prijetno, še posebno če se vam zdi, da v tem niste preveč dobri. Tudi zato je vedno dobro slišati, da se vsi kdaj bojujemo s sposobnostjo meditiranja.

Kot vlečenje vrvi

Zjutraj je denimo najbolje meditirati po telovadbi in pred zajtrkom, takrat je telo prebujeno in odprto. Če se da, to naredite na prostem, na soncu, kar pa lahko naredite tudi sredi dneva, na plaži, klopi v parku, na vrhu hriba, ki ga osvojite. Prav mogoče je, da vam bodo misli vedno uhajale k seznamu opravkov ali k temu, kaj boste naredili takoj po meditaciji. Pravzaprav je celotna meditacija kot nekakšno vlečenje vrvi in boj za moč z željo po urniku. Ko se to zgodi večkrat, nežno preusmerite pozornost stran, na svojo mantro. Podobno je, kot če bi pogledali stran od prepira, ki se odvija na vaši desni, stran od hrupa na vaši levi, nazaj naravnost predse – brez sunkovitih gibov, samo enakomerno nazaj v sredino. Morda se bo zaradi tega vaša glava divje zibala sem ter tja kot tiste figurice na armaturni plošči avtomobila, kar se utegne ustaviti šele, ko se boste začeli počasi spuščati v tišino in svoje misli.

Vi proti anksioznosti

Anksioznost lahko včasih še vedno zmaga. Poleg tega pa bolj mračno je okolje, boljša je meditacija. Morda lahko tako meditirate v parkiranem avtomobilu na prometni ulici med sestanki, na letalu med vzletom, za hišo na klopci, na balkonu v bloku, med čakanjem, da se skuha kava ... Če začnete z malim, boste zmanjšali svoja pričakovanja. Pomembno je le, da sedite sami s seboj. Takrat lahko začutite, kot da visite v oblaku, podobnem odeji, lahko dobite občutek, da se je vaše telo v mehkih valovitih gubah razširilo nekaj metrov čez meje vašega fizičnega telesa, in čutite, kako se vaša »zavest« širi, da bi ga dohitela. Vse, kar je togega v vašem telesu, se medlo širi v mehkobo. Ko pridete iz meditacije, pa ta občutek poskušajte zadržati. Počasi odprite oči in zadržite to nežnost. Malo se pretegnite, nato pa vstanite in še vedno držite, dokler lahko – ko se vračate domov, ko se tuširate, ko pakirate torbo, da začnete dan. Samo držite.

Pomembno je le, da sedite sami s seboj.

1. Ustavite se

Še ne meditirate? Zelo dober namig je, da se samo ustavite. To predvsem pomeni, da ustavite svojo glavo in se spustite v svoje srce. Kar se tiče tesnobe, je vse v vaši glavi. Vse, kar vam gre iz glave, je torej dobro. Deluje drugačna mišica. Morda si ta namig napišite na samolepilni papirček in ga nalepite na zaslon v službi, da potem včasih kar sredi dneva sledite temu navodilu.

2. Uporabite gobico za čiščenje

Če redno meditirate in je zaradi tesnobe včasih težko, svoji običajni mešanici manter dodajte naslednji trik: predstavljajte si gobico za čiščenje, ki se nežno prebija po notranjosti vaše glave, absorbira in briše majhne tesnobne žepke. Mantra ali dih naj premika gobo. Morda boste ugotovili, da se vam notranjost glave tako razširi, počisti in umiri.

3. Globoko trebušno dihajte

Upoštevajte, da je meditacija res zelo težka, kadar ste močno zaskrbljeni ali tesnobni. Lahko je preprosto predaleč, da bi se odpravili tja. Premik od napada panike do mirujočega uma je preveč dramatičen, zato v takih trenutkih raje poskusite globoko trebušno dihati. Zdi se, da znanost podpira to prakso, saj tudi psihiatri in drugi strokovnjaki pravijo, da globoko, nadzorovano dihanje sporoča telesu, da je vse v redu, kar zmanjša odziv na stres in upočasni srčni utrip, preusmeri kri nazaj v možgane in prebavni sistem ter spodbuja občutke umirjenosti.

4. Imejte ritual hvaležnosti

Ko zvečer zlezete v posteljo, za nekaj minut preprosto razmišljajte o petih stvareh, ki vam pridejo na misel in za katere ste hvaležni. Lahko si jih tudi zapišete, da boste pozneje gledali nazaj nanje. O dnevnikih hvaležnosti smo že pisali. Preprosto recite hvala za te stvari. Običajno so banalne, kot je »Hvala, da je imela trgovina danes na voljo moj najljubši kruh!« ali »Hvala za sodelavko, ki je bila danes razumevajoča do mene!« Komu se zahvaljujete? Morda vesolju, morda višjemu bitju, bogu. To je vaša odločitev. A v vsakem primeru je to čudovit občutek. Kot da bi v tistem trenutku hvaležnosti vse dobilo smisel. Hvaležnost ima lahko tako močan vpliv na vaše življenje, ker vključi možgane v cikel dobrih misli. Vaši možgani imajo namreč le toliko moči, da osredotočijo svojo pozornost na eno vrsto aktivnosti. Ne morejo se zlahka osredotočiti na pozitivne in negativne dražljaje hkrati. Dobesedno ne morete biti hvaležni in zaskrbljeni hkrati.