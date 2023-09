Matjaž Kek: Biti selektor je privilegij

Svet se vrti okoli žoge. V Sloveniji te dni tudi okoli nogometne. Članska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, nocoj v Stožicah gostuje Severna Irska. Na klopi Slovenije prekaljeni, umirjeni, a nič manj odločni Matjaž Kek. Vrnil se je, da z nogometaši spet osreči narod. Enkrat mu je to uspelo, rad bi ponovil. Pa ne zaradi sebe, sam te časti ne rabi, pravi, ampak zaradi naroda, da ga poveže in združi. Delitev ne mara, športna rivalstva in čustva obožuje. Selektor svoj mir najde v Mariboru, kjer se je začela njegova športna zgodba na levem bregu Drave v bloku v 9. na...