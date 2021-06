Majice z napisi za princeske modre krvi? Ni šans

Najpomembnejši poletni kos mladih princes je klasična obleka.

Kraljica Letizia in infanta Sofia v oblekah enakega sloga: mlajša nosi znamko Stradivarius za okoli 14 evrov. FOTO: Profimedia

Hčerke nizozemskega kralja Willema-Alexandra in princese Maxime veljajo za bodoče modne ikone. FOTO: Profimedia

Tokrat smo pokukali v garderobo princes, katerih mame veljajo za modne ikone.Ni skrivnost, da morajo pripadniki kraljevih družin slediti posebnim pravilom oblačenja, ki je precej bolj konservativno kot oblačenje večine navadnih smrtnikov, hkrati pa izžareva posebno eleganco. In ker je smisel za slog najbolje vcepiti podmladku že v mladih letih, kraljeve mame skrbijo, da so kombinacije oblačil njihovih otrok prav tako brezhibne kot tiste, ki jih nosijo same. Posebno pozornost seveda namenjajo princesam.Britanska princesaje hči ene najbolj elegantnih članic kraljevih družin na svetu, zato ni nič čudnega, da njen modni slog že zdaj marsikje občudujejo in oponašajo. Šestletnice skoraj nikoli ne boste videli v hlačah – celo ko igra nogomet s starejšim bratom, ima na sebi obleko. Cambriška vojvodinja hčerko oblači v obleke udobnih krojev in iz naravnih materialov, tudi pri čevljih je poudarek na praktičnosti. Princese Charlotte ne boste videli v oblačilih, ki posnemajo odraslo modo, njene obleke so vselej primerne njeni starosti. Drugi najpogostejši modni kos v njeni omari je pletena jopa, ki jo je lahko kombinirati pa tudi oblačiti in slačiti, če se temperature čez dan spreminjajo. Šestletnica po pravilih dvora ne nosi oblačil z napisi, prav tako je nikoli ne boste videli v neonskih ali kovinskih barvah, pa tudi ne v črnini. Največkrat ima na sebi pastelne barve ali pa klasične, kot je denimo temno modra. Kadar nosi vzorce, so ti drobni in pogosto rožasti. Največkrat jo vidimo v oblačilih znamk Ralph Lauren, Pepa & Company in Trotters, pa tudi v tistih, ki jih ustvarja grška prestolonaslednicaPoleg Kate je ena najbolje oblečenih prebivalk dvora španska kraljica. Smisel za modo je prenesla na hčerki. Infantain princesasta v zgodnjem otroštvu pogosto nosili podobna oblačila ali celo enaka, zdaj pa sta oblečeni različno, a se njun slog pa tudi barve in kroji kosov vselej ujemajo. Čeprav ju večinoma srečujemo v oblekah, se v javnosti tu in tam pojavita tudi v elegantnih hlačah. Čeprav sta stari 15 let in 14 let, ju že videvamo v čevljih z nekoliko višjo peto, ob bolj sproščenih priložnostih pa k oblekam radi obujeta platnene športne copate. Najpogostejše obuvalo, v katerih ju videvamo, so balerinke. V njunih omarah najdemo številne kose oblačil blagovnih znamk, tudi nizkocenovnih. Med drugim imata oblačila znamk Mango, Stradivarius in Zara.Tri sestre z nizozemskega dvora so si podobne, a hkrati različne, takšen pa je tudi njihov oblačilni slog. Medtem ko jih je kraljica, ko so bile še majhne, pogosto oblačila enako, imajo danes 17-letna, 15-letnain 14-letnavsaka svoj slog, vse pa so na poti k temu, da postanejo modne ikone. Medtem ko njihova mama najraje nosi oblačila znamk Valentino in Celine, se princese oblačijo tudi v znamki, kot sta Zara in H&M, kose pa si izmenjujejo, včasih si kakega celo izposodijo od matere. Največ smisla za modo poznavalci pripisujejo najstarejši sestri. Ta navdušuje s kosi, ki imajo pogosto sporočilo. Tako je denimo lani ob televizijskem nastopu na rojstni dan svojega očeta kraljanosila uhane znamke Atina. Z zlatom prevlečen srebrni nakit v obliki dveh verižno nanizanih srčkov je ročni izdelek iz Tunizije, ustvarile pa so ga umetnice, žrtve domačega nasilja.