Magnifico: od Stožic do spektakla v Tivoliju

Na slovenski sceni imamo kar precej legend, med katere lahko brez kančka dvoma uvrstimo tudi 58-letnega Roberta Pešuta, ki ga vsi poznamo kot Magnifica. Glasbenik, ki je na svoji dolgoletni poti večkrat dokazal, da tudi pri ustvarjanju glasbe ne pozna meja, letos praznuje prav posebno obletnico, in sicer trideset let zelo uspešne glasbene kariere, ki jo bo tudi proslavil na poseben način in na posebnem kraju, ki mu je v zadnjih letih močno prirasel k srcu – v Tivoliju. Magnifico s ponosom oznanja svoj prvi koncert v parku, kjer ima že več kot desetletje studio, v katerem je nastalo mnogo uspešnic. Ta se bo zgodil 31. avgusta, Magnifico pa ga je preprosto poimenoval Pridi nocoj.

Decembra 2017 je prvič razprodal Areno Stožice, to je ponovil še trikrat. FOTO: Marko Delbello Ocepek

»Po 30 letih se človeku zdi, da bi obrnil nov list. Narediš pregled tega, kar si naredil. Poskusiš razumeti, kaj te je sploh pripeljalo do te točke. Jaz sem kar zadovoljen s tem, kar mi je uspelo. In tudi nimam izrazitih drugih talentov. Ne vem, s čim bi se ukvarjal, morda bi bil dober natakar. To je pa tudi vse,« je Magnifico strnil misli v oddaji pri Denisu Avdiću, kjer je ekskluzivno razkril novico o koncertu.

Magnifico je v treh desetletjih ustvaril bogato glasbeno zapuščino.

In ta bo menda nekaj resnično posebnega, saj bo poleg Magnifica s stalnim spremljevalnim ansamblom prvič zaigral tudi njegov novoustanovljeni simfonični disko šlager orkester, ki bo pripomogel, da bo publika lahko uživala v njegovih filmskih in pop glasbenih uspešnicah, ki jih je nanizal v tem času. Na odru se mu bodo prav tako pridružili glasbeni gostje, ki so v vseh teh letih z njim sodelovali in pustili pečat v njegovem ustvarjanju.

Razbija tabuje in stereotipe

V svoji karieri je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume, imel več kot 1000 koncertov doma in po svetu, njegove skladbe pa vrtijo v 53 državah sveta. FOTO: Matej Družnik

Magnifico je v treh dekadah močno zaznamoval slovensko kulturo. Enfant terrible slovenske glasbe je začel s 24.000 poljubi, nam predstavil Silvijo in Emanuelle, se odpeljal iz Ljubljane v Portorož in ob tem razbijal tabuje in stereotipe. Besedi čefur je vdahnil ponos, »pedrom«, »lezbijkam« in drugim manjšinam pa legitimnost. Naučil nas je Marš na Drino in nam podaril samo ljubezen. Ko je zapel Hir aj kam hir aj go, se mu je zgodil export-import, potem pa sta tu še šarlatanska Tivoli in Cici Mici.

V svoji karieri je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume, imel več kot 1000 koncertov doma in po svetu, njegove skladbe pa vrtijo v 53 državah sveta. Pesem Pukni zoro je kmalu po izdaji tako ponarodela, da so v Srbiji celo trdili, da gre za njihovo staro narodno pesem, s čimer se Magnifico seveda ni strinjal.