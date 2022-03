Jesenski mraz je zagrnil Ljubljano in jo prekril s sivo rjuho oblakov ... Novi nigerijski sev že dosegel Evropo in ZDA. Učinkovitost cepiva manj kot 40-odstotna. Ljubljanske bolnišnice zapolnjene do maksimalnih kapacitet. Amerika natisnila novih 3,5 trilijonov dolarjev.« Sliši se kot znanstvena fantastika, ki pa nas je doletala tudi v realnem življenju. Petindvajsetletnega Luko Pirca, gornja citata sta namreč njegova, so se pandemični dogodki tako zelo dotaknili, da je lani napisal svoj prvenec – apokaliptični roman z naslovom Naravna selekcija. Po poklicu pilot, po srcu pis...