Ljubljančanka v duševni stiski: 400 evrov globe za prekršek, ki ga ni bilo

»Ko sem podala izjavo na PP Šiška, sem naivno mislila, da se bo pregon ustavil, saj je res absurdno, da se človek znajde v takšnem položaju – na bus greš s polno urbano, nato te pa preganja policija,« se je na nas obrnila Ljubljančanka, katere podatke hranimo v uredništvu. Čeprav na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) zanikajo, »da so potniki grobo napadeni in nagnani z avtobusa,« pa pripoved Ljubljančanke, ki je junija lani doživela brutalno obravnavo kontrolorja in varnostnika, kaže drugačno sliko. Kaj storiti, če validator ne opravi svojega dela? FOTO: LPP &r...