Je Kranjska Gora zainteresirana za tekmi Zlate lisice? Legendarni Tone Vogrinec opozarja

Zima je tu, sodeč po pogledu na urnik mednarodnih tekmovanj. Avstrijski Sölden je minuli vikend na ledeniku Rettenbach gostil ledeniško premiero v 58. sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Avstrijci so začeli in Avstrijci bodo sezono tudi sklenili – s finalom svetovnega pokala 24. marca prihodnje leto. Branilca velikega kristalnega globusa sta Američanka Mikaela Shiffrin in Švicar Marco Odermatt. Karavana belega cirkusa bo obiskala 37 lokacij po svetu, v ženski in moški konkurenci pa bo po 45 tekem.

Signal, da se sezona začne

Lisičke so začasni dom našle v Kranjski Gori. FOTO: Matej Družnik

V luči globalnega segrevanja ni malo takih, ki napovedujejo, da se smučanju, torej tudi svetovnemu pokalu, slabo piše. »Tako vročega poletja ne bo več. Pa tudi smučišča na ledenikih so zdaj na tej stopnji, da se lahko dosnežijo, zato pomanjkanje snega ne bi smelo biti problem. Tudi zavoljo tehnologije, ki je na voljo. Ni vrag, da ne bi 2500 metrov nad morjem temperatura padla do minusa, da se lahko naredi umetni sneg. Sem proti temu, da bi se svetovni pokal začel kasneje. Ne moremo ga začeti pozneje, ker ga ne bi mogli končati sredi marca. Če je sezona daljša, so je ljudje že siti, ker se otopli, misli pa so pri toplem vremenu in poletju. Vsi vemo, da uvod v sezono na ledeniku v Söldnu ni nikoli odpadel zaradi pomanjkanja snega. Če se je to že zgodilo, je bilo krivo vreme ali pa celo preveč snega. Ledeniški tekmi sta pomembni za celotno zimsko industrijo in sta jasen signal: dragi smučarji, zima prihaja, kupite si opremo. Morate vedeti, da poleti ljudje pozabijo na smučanje, zato je pomembno, da vidijo sneg in prenose tekem,« se na dogajanje v karavani odzove Tone Vogrinec, starosta svetovnega pokala v alpskem smučanju. Še vedno pozorno spremlja dogajanje, tudi na nekaj tekem ga povabijo vsako leti, praviloma v Alta Badio in Schladming. Sam je pred leti večkrat opozarjal, da bi svetovni pokal moral izvesti reforme, pa ni bil ravno uslišan.

Kot tenis

»Pred leti sem že opozarjal, da bi morala karavana svetovnega pokala potovati po celi zemeljski obli. Ko je pri nas poletje, imaš dovolj snega v Čilu in na celotni južni polobli. Poglejte si tenis: 10 mesecev traja sezona, dva meseca trenirajo. Smučarska sezona traja dobre tri mesece, preostalo so treningi ... To ni dobro, to ni prava pot. Ne more biti sezona koncentrirana le na Avstrijo, Italijo, Švico. Če želimo v smučanju več denarja, potrebujemo tudi več tekem, več televizijskih pravic in tako naprej. Ne pozabimo, da so Kitajci zgledno gostili zimske olimpijske igre,« smučanje pragmatično primerja s tenisom, ki potuje po celem svetu, smučarija pa se kot pijanec plota oklepa severne poloble.

V pričakovanju 90. zmage Slovenske alpinke (62) in alpinci (27) so doslej skupaj zbrali 89 zmag v svetovnem pokalu. Slovenska rekorderka po številu zmag je Tina Maze, ki je slavila 26-krat. Še vedno pa je v lasti Črnjanke tudi rekordni izkupiček sezone, ko je v sezoni 2012/2013 zbrala kar 2414 točk. Med aktivnimi člani naše reprezentance je v ospredju Ilka Štuhec, ki je pri 11 zmagah, sezono pa bo začela 18. novembra s smukom za svetovni pokal.

Nujno za razvoj

V Sloveniji bodo v tej sezoni štiri tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju, vse štiri v Kranjski Gori, ker Maribor ni naredil domače naloge, ki mu jo je predpisala Mednarodna smučarska zveza. Za zlato lisico se bodo smučarke merile 6. in 7. januarja, smučarji pa bodo na Gorenjskem 9. in 10. marca.

»Dokler v Mariboru ne bo primerne infrastrukture, tudi tekme Zlata lisica ne bo na Pohorju. Maribor je imel krasno blagovno znamko, a jo, kakor kaže, izgublja. Zato si je Maribor sam kriv, saj ni pripravil alternativne proge. Ker se Maribor ni držal dogovora, je Mednarodna smučarska zveza ukrepala. Vprašanje je tudi, ali je Kranjska Gora res zainteresirana za tekmi Zlate lisice. Zakaj tako mislim? Ker sta tik po novoletnih praznikih, na vrhuncu zimske sezone, v Kranjski Gori pa so takrat hoteli polni, Kranjska Gora Zlate lisice ne potrebuje. Jo pa potrebujeta slovensko smučanje in Smučarska zveza Slovenije. Prav s tekmama svetovnega pokala Vitranc in Zlata lisica slovensko smučanje dobi potrebna finančna sredstva za razvoj,« pa Vogrinec opozori, zakaj so tekme svetovnega pokala tako pomembne za razvoj in napredek slovenske smučarije.