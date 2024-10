Lahko pomagajo vašemu duševnemu zdravju

Čaka nas pomemben sestanek, prezentacija v službi, živčni smo, nismo dovolj prepričani vase, a se dobro izteče, pa se potem jezimo nase. Vse nas nervira, zderemo se na partnerja in potem občutimo krivdo, ker smo bili tako nepotrpežljivi. Čustva so tista, ki v veliki meri kreirajo naš vsakdan, a ena od študij kaže, da še bolj na nas vpliva to, kako mi ta čustva predelujemo, kako se nanje odzivamo.

Škodimo sami sebi

Raziskovalci so namreč ugotovili, da imajo ljudje, ki negativne občutke, kakršni so žalost, strah in jeza, običajno ocenjujejo kot slabe ali neprimerne, več simptomov tesnobe in depresije. Prav tako so manj zadovoljni s svojim življenjem kot tisti, ki svoja negativna čustva jemljejo bolj nevtralno ali celo pozitivno. Vse to se pridružuje dokazom, da se imajo ljudje bolje, če sprejmejo svoja neprijetna čustva kot nekaj običajnega in celo zdravega.

Sicer je povsem naravno, da smo prepričani, da so ta čustva slaba, ko pa se ob njih ne počutimo ravno dobro. A večino časa čustva niso tista, ki nam v resnici škodijo. Prav zato je bolje, če jih sprejmemo, namesto da jih zatiramo, se proti njim borimo ali se nanje celo jezimo.

Brez obsojanja in izogibanja

Najhuje je, kadar svoje občutke obsojamo. S tem, ko jih namreč dojemamo kot slaba, se samo počutimo slabše in težje nam je. Vse skupaj je neke vrste začaran krog, ki poskrbi, da se poveča njihova intenzivnost in podaljša čas, ko zaradi njih trpimo. Namesto da bi ta občutek zaznali in bi po nekaj minutah minil, lahko o njem tako razmišljamo še celo uro ali dve, nekateri celo dneve.

Niti izogibati se jim ne smemo. Tisto, čemur se upiramo, namreč običajno veliko bolj vztraja. Neka druga raziskava je pokazala, da ima zatiranje čustev povečano tveganje za težave z duševnim zdravjem, predvsem pri depresiji in tesnobi. Z izogibanjem svojim čustvom lahko tako pridemo do dolgoročnih posledic, negativnega duševnega in telesnega zdravja.

Če imate tako navado, da svoja čustva negativno ocenjujete, ste lahko v stresni situaciji le še bolj razburjeni. Tudi to lahko vodi v slabo zdravje na dolgi rok.

Sprejmite jih

Saj vemo, lažje je reči kot narediti. A začnite pri tem, da se opomnite, da so neprijetna čustva del človeške izkušnje. Čustva sama po sebi niso neprimerna ali slaba, pač pa samo so. Tudi občutki, ki jih označujemo za negativne, imajo svoj namen. Tesnoba, denimo, se zgodi v situaciji potencialne grožnje. Žalost sporoča okolici, da potrebujete podporo, ali pa nekoga nauči, da vas je prizadel. Ko ste jezni, se lažje postavite zase. To ne pomeni, da morate vzljubiti vse te občutke in se jih razveseliti, ko se pojavijo, pač pa samo to, da jih sprejmete. Poskusite jih občutiti kar se le da nevtralno. »Aha, tukaj si, kaj mi sporočaš?« K njim pristopite radovedno, opazujte se. Pomaga, če se opomnite, da zagotovo ne bodo večna. Burna čustva niso dolgotrajna, in če jim pustimo, da samo so, se pogosto razrešijo v nekaj minutah. Nekaterim pomaga tudi to, da si dovolijo deset ali petnajst minut za besnenje ali strah ali žalost, potem pa se vrnejo v tirnice. Pogosto opazijo celo, da je tistih petnajst minut preveč in jih pravzaprav ne potrebujejo toliko.

Vaja dela mojstra

Seveda za vse to potrebujemo vajo, ki dela mojstra, vztrajno prakticiranje in izkušnje. Čustveno dobro počutje se namreč s starostjo krepi, kar morda izhaja tudi iz dejstva, da z leti lažje sprejemamo svoja čustva. In predstavljajte si, koliko časa in energije vam ostane, če se ne osredotočate na kritiziranje svojih čustev. Če jih raje le sprejmete, boste veliko lažje spreminjali svoje življenje in postajali vedno bolj opremljeni zanj.