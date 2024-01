Združuje prefinjenost in eleganco ter vas v eni potezi spremeni v modno kraljico

Krznen plašč je tako kot kraljevo ogrinjalo vedno v modi, na aktualnih revijah za jesen/zimo 2024 pa smo se lahko prepričali, da bo znova zasedel prestol. Če ga še nimate, si ga z dovoljenjem najpomembnejših snovalcev modnih smernic lahko omislite že za to sezono, ne da bi se morali bati, da vam naslednjo zimo morda ne bo prišel prav. Oglejte si le nedavne revije Max Mare in Balenciage.

Victoria Beckham prisega na plašč z živalskim vzorcem. FOTO: Profimedia

V letu 2024 bodo krzno nosili tako moški kot ženske, modno pa bo v najrazličnejših dolžinah in slogih. Lahko si bomo omislili avantgardno jakno iz črtasto pobarvanih dlak ali pa na rokavih in dekolteju s krznom obložen plašč, kakršni so se nosili v sedemdesetih letih. V divo zlate dobe Hollywooda nas bo začaral klasičen krznen plašč z leopardjim potiskom, h kateremu se še posebno dobro podajo črna sončna očala in živo rdeča šminka.

Leopard à la Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Čez svileno obleko (ali pa perilo) bomo znova lahko nadeli predimenzioniran krznen plašč z dolgo sijočo dlako, vtis znova modnega grunge dekleta pa oživili s pomočjo širokega puhastega volnenega plašča, kakršnega je imel v omari tudi Kurt Cobain. Znova bo zasijala večna klasika, skoraj do gležnjev dolg krojen krznen lepotec.

Jakne bodo kratke. FOTO: Unreal Fur

Krznene jakne bodo pisale svojo posebno zgodbo. Izzivalno kratke, visoko nad pasom, bodo v kombinaciji z ozkim midi krilom poudarjale žensko silhueto in pridale celotnemu videz kanček izzivalnosti. Še puli in visoki škornji in videz bo popoln. Kar vprašajte slovitega Michaela Korsa. Povsem odlično pa se bo jakna ujela tudi z navadnimi hlačami za vsak dan in oprijetim puloverjem.

Nosi ga tudi Rita Ora. FOTO: Profimedia

Živalski potisk bo zelo dobrodošel, še posebno če bo oponašal zgoraj omenjenega jaguarja. Poleg v elegantni različici, nad obleko, ga lahko nosite tudi k običajnim dnevnim kombinacijam, kot so kavbojke in beli športni copati, kot to počne denimo Jennifer Lopez. Če pa želite, da bo plašč resnično izstopal, se oblecite popolnoma v črno ali belo.

Med najbolj modnimi bo krznen plašč z jaguarjevim potiskom.

Zakaj se ne bi v 2024. preoblekli v medvedka? Modni guruji so zapečatili kos, ki se je uveljavil leta 2013, tudi za leto 2024. Rjav plašč z mehkim umetnim krznom, ki spominja na plišasto igračo, boste najbolje nosili v kombinaciji z rjavimi hlačami, puloverjem in čevlji. Idealna izbira za vse, ki si želijo biti videti elegantno, hkrati pa nositi praktična oblačila, primerna za vse priložnosti.