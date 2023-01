Krstili podvodni dron

Večina ob besedi dron pomisli na brezpilotne letalnike, ki so v zadnjem desetletju postali zelo dostopni in priljubljeni, manj znani, a nič manj uporabni pa so podvodni droni, ki omogočajo potop globoko pod gladino. Prvega je letos kupilo tudi Potapljaško društvo Murska Sobota. Gre za dron znamke Fifish V6 Expert, ki je opremljen s 4K-kamero ter močnima LED-svetilkama za uporabo v slabših svetlobnih razmerah. Dron je mogoče opremiti še z robotsko roko ali orodjem za zbiranje vzorcev vode. Kot se za plovilo spodobi, so mu v soboškem potapljaškem društvu nadeli tudi ime – Želva mu pravijo.

Operater in dron sta povezana s kablom.

»Uporabljali ga bodo lahko za preglede podvodnih objektov, še posebno pa bo nova pridobitev pomagala članom podvodne reševalne službe ter jim prihranila kakšen potop v hladno vodo,« je pojasnil predsednik društva dr. Mitja Slavinec, ki se je tudi udeležil krsta oziroma prvega preizkusa nove pridobitve v vodi na Soboškem jezeru. Z dronom so si ogledali dno Kamenšnice, kot domačini tudi rečejo jezeru. Upravljanje drona poteka z obale ali plovila, operater pa ga upravlja prek 200 metrov dolgega kabla.

Soboški potapljači so ponosni na novo igračko.

Leta 1996 ustanovljeno Potapljaško društvo Murska Sobota nadaljuje tradicijo potapljanja v Prekmurju, ki se je organizirano začela leta 1972 z ustanovitvijo Podvodne reševalne enote pri Prostovoljnem gasilskem društvu Murska Sobota. Društvo je vključeno v Slovensko potapljaško zvezo, tvorno pa sodeluje tudi z drugimi potapljaškimi društvi po Sloveniji in skrbi za reševanje iz vode in z vode na severovzhodu države. Največ pozornosti v društvu posvečajo varnemu potapljanju, članica je tudi Alenka Artnik, svetovna prvakinja v potapljanju na vdih in lastnica številnih svetovnih rekordov ter prejemnica Bloudkove plakete.