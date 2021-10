Prekmurec, rojen v Beltincih, pride na pogovor v Križanke v svojem značilnem slogu, s klobukom, ki je primeren tudi za dežne razmere. Seveda sem radovedna, kakšnega bo nosil na bližajočem se koncertu, ki naznanja konec poletnega festivala, a je skrivnosten. »Na obešalnikih visi še precej starih klobukov, ki čakajo, da pridejo na vrsto.« Vlado Kreslin, ki skrbi za etno glasbo na Slovenskem, zgodbo s Festivalom Ljubljana in razprodanimi koncerti piše že 30 let, kolikor je stara tudi samostojna Slovenija. Kantavtor zavrti čas nazaj in mi pove: »Leta 1991, pa seveda že nekaj let...