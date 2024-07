Košarka: Peter Vilfan okrcal štab, Slovenija ostaja v igri

V teh poletnih mesecih je naporno biti športni navdušenec v Sloveniji. Medtem ko so Kekovi fantje navdušili na evropskem prvenstvu, se je Tadej Pogačar ravno podal v lov na novo zmago na Touru, vmes pa so v Grčijo odpotovali košarkarji. Reprezentanca pod taktirko selektorja Aleksandra Sekuliča od torka, pa srčno upamo, da res do nedelje, 7. julija, igra na kvalifikacijah za olimpijske igre. Tam je Slovenija že bila leta 2021, ko je zasedla nesrečno 4. mesto, zdaj pa se v družbi Hrvaške, Nove Zelandije, Grčije, Dominikanske republike in Egipta bori za eno prosto vozovnico.

Uspeh je uvrstitev v Pariz

»Vsi vemo, po kaj smo prišli v Pirej: to so olimpijske igre, nič drugega nas ne bo zadovoljilo. Spominjam se tiste tekme iz Kaunasa v kvalifikacijah za prejšnje olimpijske igre. Igrali smo pred nabito polno dvorano Litovcev in zmagali. Lepo bi bilo to ponoviti v tej dvorani pred glasno grško publiko. A čaka nas še dolga pot. Razmišljati moramo le o naslednji tekmi,« je že pred začetkom turnirja povedal prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić, ki je spomnil, kako je leta 2021 Slovenija prav tako na dodatnih kvalifikacijah, tistikrat v Litvi, premagala domačina in se uvrstila na olimpijske igre v Tokio.

Selektor Aleksander Sekulič in njegovi sodelavci so pred velikim izzivom. FOTO: Fiba

»Prva naloga ne bo lahka, saj ima Hrvaška nekaj izvrstnih posameznikov, ki jih dobro poznamo. Mario Hezonja iz Real Madrida, Dario Šarić in Ivica Zubac iz lige NBA so njihova glavna orožja. Ključno bo ustaviti omenjeno trojico, seveda pa ne smemo pozabiti niti na ostale igralce Hrvaške. Želimo zmagati, saj je vsaka tekma pomembna,« je v napovedi povedal 25-letni Ljubljančan, a jih je Slovenija že na prvi tekmi dobila krepko po glavi. Hrvaška jim je odčitala lekcijo in pol, jo ponižala in krepko otežila pot do finala.

»Hrvaška nas je nadigrala v vseh pogledih in zasluženo zmagala. Od prve minute nismo bili pravi. Osebno sem bil na začetku brez prave energije. Zdaj, ko gledam podrobno statistiko, vidim, da sem imel res zelo slab met. Delati moramo na obrambi z menoj na čelu. Vemo, da to ni bil naš pravi obraz,« se je poraznega večera zavedal tudi Luka Dončić; Hrvati so slavili z 92:108.

Hrvaška zaušnica

Slovenija je prišla v Grčijo po olimpijsko vozovnico, a Luka Dončić ne bo zmogel vsega sam. FOTO: Fiba

»Ni konec sveta, ker smo izgubili, ni mi pa všeč način, kako smo izgubili. Nismo imeli odgovora na igro Hrvaške, predvsem smo bili brez prave energije v obrambi. Vsak od nas se mora pogledati v obraz in se vprašati, kaj lahko naredi bolje. Danes, v četrtek, imamo novo tekmo, ki jo enostavno moramo dobiti, sicer se lahko poslovimo od Pariza,« pa se resnosti situacije zaveda tudi selektor Aleksander Sekulič. Slovenija na teh kvalifikacijah nastopa z osmimi igralci, ki so igrali tudi v Kaunasu. Je pa treba poznati tudi nekaj oteževalnih okoliščin: igralci so tri leta starejši, mlajši resda za prav toliko bogatejši za izkušnje. Luka Dončić je priletel na te kvalifikacije direktno iz letala – pred dvema tednoma je še igral finale lige NBA, kjer v celotni sezoni odigral 92 uradnih tekem in bil ob tem nosilec. V reprezentanci sta Vlatko Čančar in Edo Murić, ki sta počivala leto dni zaradi poškodbe kolena, za nameček se novinec Američan Josh Nebo še privaja na soigralce. Poleg Neba so novinci še Miha Cerkvenik, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Pokazati morajo več

Peter Vilfan je bil kritičen do slovenske reprezentance in štaba. FOTO: Dejan Javornik

»Prepričan sem, da Slovenija ni tako slaba, kot je bila videti proti Hrvaški. Zdaj pa se bo pokazal predvsem karakter igralcev. Po drugi strani bo moral strokovni štab opraviti svoje delo. Se bo pa moral štab tudi posuti s pepelom. Ko ekipa igra tako in izgubi tako, kot je proti Hrvaški, potem je kriv strokovni štab,« je bil upravičeno kritičen Peter Vilfan, legenda slovenske košarke, ki tokrat kot strokovni komentator v studiu Šport TV gostuje skupaj z Dinom Murićem.

»Igralci in vsi pa se morajo zavedati: turnirja še ni konec, niti ni izgubljeno še nič. Najprej je treba premagati Novo Zelandijo, potem sledijo nove tekme. Tudi z Grčijo. Če hočeš sodelovati na olimpijskih igrah, moraš premagati vse. Tudi Grčijo, pa naj bo to v polfinalu ali finalu. Sem večni optimist. A če bo tako, kot je bilo proti Hrvaški, potem nimamo nobenih možnosti,« je dejal Vilfan. Po prvi tekmi je jasno, da Luka Dončić ne zmore vsega sam. Kaj zmore Slovenija, pa bo pokazala že naslednja tekma.