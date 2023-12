Samsung v okviru svoje mobilne družine galaxy že vrsto let izdeluje tudi tablične računalnike. Letos je tako predstavil novo premijsko serijo tablic galaxy tab S9, ki jo sestavljajo običajni 11-palčni S9, srednji 12,4-palčni S9+ in veliki 14,6-palčni S9 ultra. Slednji je prišel tudi v moje mastne roke, ki so hitro ugotovile, da gre za velikansko tablico, lahko bi rekli kar tablo, katere zaslon je večji od marsikaterega prenosnega računalnika. 14,6 palca meri zaslon. Velikanski zaslon Tab S9 ultra kljub velikosti ni pretežak, saj tehta 732 gramov, kar je le pet dekagramov več od konkurenčneg...