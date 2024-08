Župan Nagasakija na slovesnost ob spominu na dogodek, ko je atomska bomba izbrisala prisotnost stotisočev, ni povabil Izraela.

Potem sta svoje sodelovanje odpovedali tudi ZDA in Velika Britanija. Američani, ki so vrgli bombi na Japonsko, bolj čutijo z užaljenostjo Izraelcev kot pa s spominom na 200.000 ljudi, ki so s svojo smrtjo sicer končali drugo svetovno vojno v tistem delu sveta, hkrati pa je izparelo nekaj prihodnjih rodov Japoncev. Britanska podpora Ameriki je logična, a ne zato, ker je režiser slovitega filma Oppenheimer Britanec, ampak ker so se Britanci že zelo izkazali pri ameriškem napadu na Irak. Ni sramota za meni tako ljubo monarhijo, da je Oppenheimer narejen kot spomenik znanstveniku, ki je rodil atomsko bombo, ampak da se je pustila zvabiti v Irak, kjer ni bilo narobe nič, razen tega, da ima veliko nafte.

V času vladavine Sadama Huseina je bila večina naftnih polj v Iraku v državni lasti. Sadam Husein je nacionaliziral naftno industrijo, kar je pomenilo, da so bila vsa naftna polja in naftna podjetja pod nadzorom iraške vlade. Po padcu Huseina leta 2003, po invaziji ZDA in njihovih zaveznikov, so naftna polja ostala v državni lasti, vendar pa so bili v tem obdobju podeljene številne koncesije in pogodbe za raziskovanje in pridobivanje nafte tujim naftnim podjetjem, kot so BP, ExxonMobil, Shell, Total, Lukoil in drugi. Med največje delničarje BP sodijo veliki investicijski skladi in finančne institucije, kot so Vanguard Group, BlackRock in drugi. Največji delničarji ExxonMobila so predvsem veliki institucionalni investitorji, kot so Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation. Največji delničarji podjetja Shell so predvsem institucionalni investitorji, kot so Vanguard Group, BlackRock, Norges Bank Investment Management (upravljavec norveškega državnega premoženjskega sklada). Največji delničarji podjetja TotalEnergies so BlackRock, The Vanguard Group, Norveški državni premoženjski sklad (Norges Bank Investment Management).

Lukoil je eno največjih zasebnih naftnih in plinskih podjetij v Rusiji in eno največjih podjetij na svetu v tej panogi, največji lastniki so ruski tajkuni. Zaradi koncentracije lastništva in močnega vpliva ustanoviteljev je podjetje nekoliko drugačno od zahodnih naftnih gigantov. Kakšno zvezo ima to z Nagasakijem? No ja, če pogledamo, kdo je poslovno najbolj vpleten v ukrajinsko vojno in kdo načrtuje obnovo Ukrajine in kdo kot podpornik in dobavitelj orožja stoji za masakrom v Gazi, potem so stvari zelo preproste.

No, da bi ne delali krivice vsem udeleženim v delitvi iraške zapuščine po Sadamu. Norges Bank Investment Management je pod nadzorom norveške vlade, sklad pa deluje v korist norveških državljanov. Kar je lepo, ni pa lepo, da na račun drugih, pa tudi ne družijo se, kar se tiče Iraka, s prav posebno prijaznimi ljudmi. Dick Cheney, nekdanji podpredsednik ZDA, je imel pomembno vlogo pri pripravi načrtov za invazijo na Irak leta 2003. Obstajajo poročila in dokumenti, ki kažejo, da so bila nekatera od njegovih srečanj usmerjena k energetskim vprašanjem in načrtovanju glede iraških naftnih virov.

Eno od ključnih srečanj, ki je pogosto predmet razprav, je bilo srečanje Cheneyjeve delovne skupine za energetsko politiko. To skupino je Cheney vodil leta 2001, preden je prišlo do invazije na Irak. Na teh sestankih so sodelovali predstavniki številnih velikih naftnih podjetij, med njimi so bili ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell in BP.

Ta srečanja so vključevala razprave o globalnih energetskih potrebah in virih, vključno z Irakom, ki je imel takrat eno največjih zalog nafte na svetu. Natančna vsebina sestankov ni popolnoma znana (zaradi tajnosti in pomanjkanja dostopnih dokumentov), so pa nekateri pozneje razkriti dokumenti pokazali, da je skupina razpravljala o dostopu do iraških naftnih polj in o povojni razdelitvi teh virov.

Treba je biti pošten, tudi ko imaš opravka s primati, katerih primat ni v poštenosti, pač pa v pohlepu: ni neposrednega dokaza, da bi ta sestanek neposredno vplival na odločitev za vojno v Iraku, čeprav so mnogi analitiki in kritiki Cheneyjeve vloge v vojni izpostavili, da so interesi za dostop do nafte verjetno igrali pomembno vlogo pri oblikovanju politike ZDA do Iraka.

Dick v prevodu ne pomeni le lulček, pač pa je lahko priložnostno ime za hudiča. Iz prvega prihaja življenje, drugi ga jemlje, in ta razlika je pomembna.

Če človek raziskuje naprej in dreza v čudne posle v času pred in celo med drugo svetovno vojno, mu bo brezplačna pomoč umetne inteligence po času v manjšo korist kot sicer, se zdi, tako, po občutku.

Nekateri lastniki podjetja, ki se gre umetno inteligenco, so se 18. septembra 2023 v tovarni Tesla v Fremontu v živo pogovarjali z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Tako piše v The Times od Israel, meni ljubem mediju. »Mislim, da je v izraelskem načinu nekaj zelo koristnega za to področje,« je povedal eden izmed lastnikov podjetja, ki se gre umetno izdelavo odgovorov s pomočjo umetne inteligence. Dvajset dni kasneje se je s pokolom Hamasa nad nedolžnimi ljudmi v Izraelu svet spet spremenil. Zanimivo je, da so menda izraelsko povračilo koordinirali tudi s pomočjo umetne inteligence. A ne popolnoma. Nekaj je bilo tudi živalskega, tako kot pri napadu Hamasa. Navadno orožje in preprosto pobijanje.

Glede na to, da so papeži z Bogom skoraj na ti, poglejmo, kaj je zadnji med njimi povedal letos na praznik dela. Papež Frančišek je obsodil orožarsko industrijo zaradi »dobičkanja s smrtjo«. Papež je med nagovorom množice v Vatikanu dejal: »Danes so naložbe, ki prinašajo največ prihodkov, tovarne orožja.«

»Zaslužek s smrtjo je grozen,« je dodal.

Katoličane je pozval, naj ne pozabijo moliti za mir in žrtve vojne, in ponovil: »Vojna je vedno poraz.« Nato je pozval k molitvi zlasti za tiste, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini in Palestini. »Prosimo za mir, prosimo za pravi mir za ta ljudstva in za ves svet,« je dodal.

Papež Frančišek, ki je leta 2019 odpotoval v Hirošimo in Nagasaki, da bi od svetovnih sil zahteval, naj se odrečejo jedrskemu arzenalu, je uporabo in posedovanje atomskih bomb razglasil za nemoralen zločin in širjenje nevarnega strupa.

V priročniku po božje, v Svetem pismu, šesta zapoved prepoveduje neposredno in namerno ubijanje kot hudo grešno. Morilec in tisti, ki prostovoljno sodelujejo pri umoru, storijo greh, ki kliče v nebo po maščevanju.

Pa da vidimo, kdaj pride po njih. Našlo jih bo, tudi če ne bodo v Nagasakiju.