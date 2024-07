Kolumna Miše Terček: Nič več samo za moške

V času, ko se morajo ženske v nekaterih državah ponovno boriti za nekdaj že pridobljene pravice, se ponekod končno odpirajo tudi elitni klubi, ki so bili nekoč rezervirani zgolj za moške. In pri tem nimamo v mislih prostorov, v katerih se lahko družijo moški, ki imajo interes spoznavati druge moške, temveč stara konservativna združenja, značilna predvsem za staro angleško plemstvo in meščanstvo.

Britanski igralki Judi Dench in Sian Phillips sta pred kratkim postali prvi ženski članici elitnega in enega najstarejših londonskih zasebnih klubov Garrick. Maja so namreč moški člani izglasovali, da se lahko klubu pridružijo tudi ženske. To se sliši (in prodaja) kot nekakšen uspeh, čeprav gre za leto 2024 in očitno lahko moški še vedno odločajo, ali se lahko njihovi družbi pridruži tudi ženska.

A ne zgolj to. Članov »ekskluzivno šovinističnega« kluba Garrick, ki je bil ustanovljen leta 1831, je kar 1500, o omenjenem vprašanju, ali se lahko njihovi »bratovščini« pridružijo tudi ženske, pa so razpravljali zelo dolgo. In – ne boste verjeli (ali pa tudi) – nekateri so bili odločno proti, zato naj bi nekateri ugledni in bolj napredni člani zagrozili celo z izstopom, če predlog ne bi bil sprejet. Torej je med old boysi že kar precej zaveznikov, ki bi jih nemara celo lahko označili za feministe. S tem bi sicer pretiravali, saj feministi po vsej verjetnosti nikoli ne bi sprejeli članstva v klubu, ki je rezerviran zgolj za določen spol, nedvomno pa so v tem, da je leta 2024 izključevati ženske nedopustno, prepoznali problem.

Klub Garrick je bil ustanovljen za uglajene in izobražene moške, kdo vse so njegovi člani, pa je strogo varovana skrivnost.

Klub Garrick je sicer nekakšna skrivna loža, o kateri se marsikaj šepeta, a bolj malo ve. Prvotno je bil namreč ustanovljen za uglajene in izobražene moške, kdo vse so njegovi člani, pa je strogo varovana skrivnost – ve pa se, da so med njimi predstavniki državnega vrha, pravniki, akademiki, priznani umetniki in novinarji. Lahko bi rekli, torej, da gre za vplivno skupino ljudi, ki ima pomembno besedo v britanski (in nemara celo mednarodni) družbi. Izključevanje žensk je zato toliko bolj problematično, a najbrž so tudi sami spoznali, da jim lahko tovrstna diskriminacija v prihodnje prinese več slabega kot dobrega, zato so prakso enostavno spremenili. No, dve proti 1500 sicer ni ravno uravnotežena kvota, a nekje je treba začeti.

Peticijo za sprejem žensk v klub Garrick, ki se je začela leta 2021, je med drugim podprla Cherie Blair, odvetnica in žena nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira. S tem lahko ugibamo, da je eden od uglednih članov tudi njen mož. Tisti, ki so se v zadnjih mesecih kot člani Garricka javno izpostavili, so kakopak omenjeno peticijo oziroma pobudo odločno podprli ter za določene otoške časopise povedali nekaj vzpodbudnih besed. Zanimivo je, da so se oglasili šele zdaj, prej pa jih to, da so v skupini vplivnežev lahko zgolj moški, ni nikoli motilo.