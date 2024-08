Kolumna Miše Terček: Brezplačna reklama

Čeprav v ZDA in po svetu že vsi nestrpno čakajo prvo televizijsko soočenje med predsedniškima kandidatoma Donaldom Trumpom in Kamalo Harris, ki je na volitvah v zadnjem hipu zamenjala Josepha Bidna, je male zaslone prehitel internet. Multimilijarder ter prvi obraz Tesle, Elon Musk, je v noči na torek na svojem družbenem omrežju X (nekdanjem twitterju) predvajal intervju z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Kakopak ni šlo brez zamude in tehničnih težav – uporabnice in uporabniki spleta smo na prvi signal čakali kar nič kaj modnih 40 minut, pogovor med Muskom in Trumpom pa je nato v živo spremljalo zavidljivih 1,3 milijona ljudi. Pogovor so spremljale zvokovne težave, kar je Musk pripisal kibernetičnim napadom, v resnici pa je marsikateri strokovnjak informacijske tehnologije zapisal, da je šlo zgolj za klasično preobremenjenost omrežja, ki bi ga morali pri tako velikem dogodku pač predvidevati. Tako Musk kot Trump sta se pri tovrstnih velikih metih že večkrat izkazala kot nepripravljena in precenjena.

Trump je predvolilno kampanjo nadaljeval v svojem značilnem slogu ter ponavljal že slišane trditve, kot je ta, da Rusija ne bi napadla Ukrajine, če bi on že v prejšnjem mandatu postal ameriški predsednik. Nad ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom je sploh navdušen, kar je tudi javno izrazil, poleg njega pa je pohvalil kitajskega predsednika Xi Jinpinga in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ter dejal, da so omenjeni »najboljši«. Niti njegov sogovornik ni ostal praznih rok – od Trumpa je prejel kompliment glede odpuščanja delavcev v svojih podjetjih, kar je bilo tudi iz ust soproga Melanie Trump, dekleta slovenskih korenin, slišati precej nenavadno, celo kruto.

Musk, ki sicer ni novinar in pričakovano ni opravil novinarskega dela in je svojemu sogovorniku večinoma servilno prikimaval, se je že pred časom javno opredelil kot Trumpov ​zvesti podpornik. V nagovoru občinstva pred začetkom pogovora se je sicer skušal otresti pričakovanih kritik glede pristranskosti, zato je poudaril, da ne gre za klasičen intervju. Kot je izpostavil, je domnevno želel svetu predstaviti, kakšen je Donald Trump med običajnim »sproščenim« pogovorom – to pa v resnici pomeni, da je imel predsedniški kandidat povsem proste roke pri nizanju dezinformacij, svoje lastne agende in propagande, pri tem pa ga nihče ni soočil z (nasprotnimi) dejstvi. Musk torej v nobenem primeru ni opravil svojega dela, je pa sodeloval pri največji brezplačni medijski reklami za Trumpa do zdaj. Tako zelo na roke mu najbrž ne bo šla niti Trumpu naklonjena televizija Fox News, ki bo na soočenju dovolila sodelovati tudi predsedniški kandidatki Kamali Harris.

Musk je zaradi omenjenega dvournega pogovora izgubil še več kredibilnosti, Trump pa se je ponovno izkazal kot spreten medijski manipulator.