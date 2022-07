Moj zgornjesavski kolega je zadnjič potožil, da na Jesenicah letos po dolgih letih poleti ne bodo odprli bazena. Še sreča, da je sam odplaval po Savi dolvodno in se nastanil v Lescah, tam ima le streljaj oddaljen sodoben olimpijski bazen v Radovljici. Od kod vsesplošen zaton javnih kopališč v mladi državi, in to v času, ko njihova koristnost res ne more biti vprašljiva. No, v mojem domačem kraju bazena ni že dolgo dolgo. Še preden sem zapustil gnezdo, je nepovratno zbolel v letih, ko so se poleg naše dežele osamosvajali še raznorazni stroški. Za nekatere stvari preprosto ni bilo več denarja...