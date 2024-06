Koliko milijonov so vredni Kekovi fantje?

"Zelo vesel sem, da smo na evropskem prvenstvu, da je nogomet spet ena od tem športnih uspehov. Pričakovanja so taka, da se najprej dobro pripravimo in gremo v Nemčijo s prepričanjem, da se bo v skupini kaj vprašalo tudi Slovenijo," selektor Matjaž Kek v svojem slogu pogleduje proti skorajšnjemu začetku evropskega prvenstva v Nemčiji, ki bo prvenstvo stare celine gostila med 14. junijem in 14. julijem. Merilo se bo 24 reprezentanc, prvič po letu 2000 tudi Slovenija. Tekme bodo v desetih nemških mestih. Selektor Kek je na priprave povabil 30 igralcev, seznam pa bo moral v petek do polnoči skrajšati na 26. Slovenija je v torek odigrala tekmo z Armenijo, v soboto je v Stožicah obračun z Bolgarijo.

150 milijonov evrov je vredna naša celotna reprezentanca.

Oblak 8. na euru

Na širšem seznamu so štirje vratarji. Največ izkušenj in tekem premore Jan Oblak (Atletico Madrid), sledijo Vid Belec (Apoel Nikozija), Igor Vekić (Velje BK), Matevž Vidovšek (Olimpija Ljubljana). Najvišjo tržno vrednost ima Oblak (za Slovenijo je zbral 64 nastopov, debitiral je 11. 9. 2012), ki je po oceni specializirane spletne strani Transfermarkt vreden trideset milijonov evrov, kar ga uvršča na 8. mesto med vsemi vratarji na prvenstvu. Vidovška ocenjujejo na milijon, Belca na 500.000, Vekiča pa na 300.000 evrov.

Benjamin Šeško bo verjetno eden od zvezdnikov prvenstva, njegova cena pa bi lahko poletela v nebo. FOTO: Reuters

V obrambni liniji ima najvišjo tržno ceno 25-letni igralec Udineseja Jaka Bijol, ki je vreden vsaj 10 milijonov. V obrambni liniji mu sledijo David Brekalo (Orlando City SC, 3,5 milijona evrov), Vanja Drkušić (Soči, 2,8), Petar Stojanović (UC Sampdoria, 1,3), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Lech Poznan) in Žan Zaletel (Viborg) so ocenjeni na 1,2 milijona evrov. Žan Karničnik (Celje) je po Transfermarktu vreden milijon, Erik Janža (Górnik Zabrze) pa 600.000 evrov. Na priprave so bili vabljeni tudi vezisti Timi Maks Elšnik (NK Olimpija Ljubljana, tržna vrednost 1,5 milijona evrov), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos, 3,5 milijona), Jon Gorenc Stanković (SK Strum Graz, 4,5), Tomi Horvat (SK Strum Graz, 5), Jasmin Kurtić (FC Südtirol, 500.000), Sandi Lovrić (Udinese, 9 milijonov), Benjamin Verbič (Panathinaikos, 2), Miha Zajc (Fenerbahče, 2,4), Adrian Zeljković (Spartak Trnava, 800.000 evrov), Nino Žugelj (FK Bodø/Glimt, 900.000).

Slovenija bo EP začela 16. junija v Stuttgartu proti Danski, nadaljevala 20. junija v Münchnu proti Srbiji, skupinski del pa končala 25. junija v Kölnu proti Angliji.

Sanjska cena Šeška

Matjaž Kek je na priprave povabil tudi sedem napadalcev: to so Žan Celar (FC Lugano, 4,5 milijona evrov), Josip Iličić (NK Maribor, 300.000 evrov), Jan Mlakar (Pisa Sportin, 2,5 milijona), Benjamin Šeško (RB Leipzig, 50), Andraž Šporar (Panathinaikos, 4), Žan Vipotnik (Bordeaux, 2), Luka Zahović (Pogon Szczecin, 500.000). Med napadalci prednjači Šeško, za njegove usluge pa se zanimajo številni ugledni klubi, tudi londonski Arsenal. Ob izjemnem evropskem prvenstvu bi lahko njegova cena poletela v nebo. Na EP prihaja kot 19. najbolj vreden napadalec, na prvem mestu je Francoz Kylian Mbappe, ki je vreden 180 milijonov. V zanimivi situaciji se je znašel tudi Petar Stojanović, ki mu NK Celje ponuja 600.000 evrov na sezono in še bonus, ako podpiše pred evropskim prvenstvom.

Naša celotna reprezentanca je vredna slabih 150 milijonov evrov (točneje 148,5), kar Slovenijo uvršča na 22. mesto. Na 1. je Anglija, katere vrednost se ocenjuje na kar 1,78 milijarde evrov.