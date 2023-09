Mačke in psi se starajo veliko hitreje kot ljudje, zato je čas, ko boste morali skrbeti za postarano žival, neizogiben. Da pa bi večje težave ljubljenčka doletele čim kasneje in se bo staral kar se da počasi, lahko poskrbimo s primernimi prilagoditvami njegovega življenjskega sloga. Starost živali boste najlažje presodili po zunanjih znakih, na splošno pa velja, da je desetletni pes ali maček star 56 človeških let.

Zdrava prehrana

Ko se ljubljenček postara, postanejo njegove prehranske potrebe drugačne kot v mladosti. Pomembno je, da ga hranite s hrano, ki je namenjena njegovi starosti. Proizvajalci za mačke in pse v zlatih letih ponujajo izdelke, ki so bogati s hranili, kakršne žival v tem obdobju najbolj potrebuje. Poleg tega imajo izdelki za starejše živali manj kalorij.

Redno gibanje

Redna rekreacija je ključ do zdravja. Ne pretiravajte in ne obremenjujte živali preveč – najbolj zdrava izbira je zmerna vadba. Starejše živali pogosto trpijo za artritisom ali pa imajo zmanjšano gibljivost sklepov. Opazujmo jih in jih ne silimo, da se gibajo zunaj njihove cone udobja, saj jih lahko preveč utrudimo ali pa jim povzročimo bolečino. Vseeno pa ljubljenčka h gibanju spodbujajte, da se ne poleni.

Možganska spodbuda

Kot pri človeku tudi pri psih in mačkah v starejših letih velja, da je za dobro možgansko formo potrebna vadba za možgane. Zanjo lahko poskrbimo z različnimi priboljški, ki jih skrijemo, da jih mora ljubljenček najti. Na policah trgovin z živalmi se dobijo različni pripomočki za skrivanje priboljškov, ki so prav tako koristno pomagalo za razgibavanje pasjih ali mačjih sivih celic.

Pomagajte pri negi

Ko se pes ali mačka postara, se težje umiva in neguje samostojno. Dlaka z leti postane manj sijoča. Ljubljenčku lahko pomagate z rednim krtačenjem kožuha in kopelmi, ki bodo morda morale biti pogostejše, kot ko je bila žival še mlada. Kopeli so še posebno pomembne za tiste, ki trpijo za inkontinenco. Pogostejši so tudi obiski pri veterinarju.

Preuredite dom

Oteženo gibanje, ki onemogoča hojo po stopnicah, opešana vid in sluh – vse to zahteva prilagoditve življenjskega okolja psa ali mačke. Če pes ne more več skočiti na svoje priljubljeno mesto, mu pomagajte tako, da mu tam naredite stopničke, ki jih bo lahko obvladal, ali pa mu uredite ležišče na tleh. Rahlo dvignjena posoda s hrano in vodo jim bo olajšala hranjenje in pitje.