Kakšen pa je vaš japonski arhetip?

a) Žad

b) Kremen

c) Modri safir

d) Roževec

e) Črni turmalin

a) Ingverjev

b) Zeliščni ali sadni

c) Beli

d) Mača

e) Kamilični

a) Kadilo iz sandalovine

b) Ogledalo

c) Kipec božanstva (Budo, Jezusa, Lakšmi)

d) Nekaj doma narejenega (skleda iz gline ipd.)

e) Tibetansko pojočo skledo ali zvončke

a) Pogumen sem in močan

b) Znam komunicirati z nevidnimi svetovi

c) Lahko nadziram svoje misli in čustva

d) Ustvarjam zdravilna umetniška dela

e) Moje roke zdravijo

a) Z očiščevalnimi rituali

b) Z intuitivnim ustvarjanjem

c) Z meditacijo

d) Z borilnimi veščinami

e) Z reikijem

a) Korenska

b) Tretje oko

c) Kronska

d) Solarni pleksus

e) Srčna čakra

Rezultati

Največ odgovorov A

Vaš je arhetip samuraja. Oni so pogumne duše z velikimi, pomembnimi in močnimi veščinami, ki so jih izpilili do popolnosti. Utelešajo pogum, zvestobo, sočutje in mirnost duha. Trdno odločni so in disciplinirani, zato so ti pogumni bojevniki mojstri na vsakem področju, ki ga izberejo.

Največ odgovorov B

Vaš je arhetip šinto svečenice, ki so v svojem okolju mistične vodje. Ljudi navdihujejo z željo po spremembah s pomočjo močnih besed, spletanja pomembnih odnosov in ustvarjanja okolij, ki so podobna komunam. Na tak način lahko svoje ljubljene popeljejo boljšim dnem naproti.

Največ odgovorov C

Vaš je arhetip zen meniha. Oni so na poti proti mirnosti in razsvetljenju, svoj mir in veselje pa najdejo v na prvi pogled preprostih, vsakodnevnih rečeh, kot je pitje čaja. Ne glede na zunanje dogodke in okoliščine je njihov notranji svet vedno miren.

Največ odgovorov D

Vaš je arhetip kincugi umetnika. Oni vidijo lepoto v nepopolnosti. Všeč so jim nasmeški s prostorom med zobmi, smejalne gubice in sivi lasje. Vzamejo razbito skledo in jo zlepijo z zlatom ali pa posušeno cvetlico in iz nje ustvarijo umetniško delo.

Največ odgovorov E

Vaš je arhetip reiki zdravilca. To pomeni, da imate sposobnost premikanja energije in izničevanja energijskih blokad, ki uničujoče vplivajo na vaše telo. S tem pomagate ne le energijskemu telesu, temveč tudi fizičnemu. Če teh znanj še nimate, je skrajni čas, da jih usvojite.