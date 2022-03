Kako ustaviti novo apokalipso?

Sonyjevi playstationi že od vsega začetka slovijo kot odlične videokonzole oziroma multimedijske naprave za vso družino in tudi aktualni PS5 se drži te tradicije. Playstatione pa tudi že od vsega začetka spremljajo odlične igre, narejene izključno zanje (no, nekatere so bile pozneje predelane tudi za osebne računalnike). Playstation je tako postregel s celo vrsto izjemnih iger oziroma franšiz, kot so dirkačina Gran Turismo, akcijska arkada Ratchet & Clank, akcijska pustolovščina Uncharted (ki je letos doživela tudi super uspešno filmsko izvedbo s Tomom Hollandom v glavni vlogi), postapokaliptična pustolovščina The Last of Us in razbijaški God of War, če omenimo le nekaj najbolj slavnih.

Podrobnosti ne manjka.

Prepovedani zahod

V drugi polovici februarja je Sony v navezi z razvijalskim studiom Guerilla Games poskrbel za še eno odlično ekskluzivo: tretjeosebno postapokaliptično pustolovščino Horizon Forbidden West (angl. Obzorje prepovedani zahod). Gre za nadaljevanje uspešnice Horizon Zero Dawn, v kateri smo v vlogi junakinje Aloy odkrivali, kaj se je zgodilo s človeštvom, se spopadali z robotskimi zvermi in človeškimi nasprotniki ter uživali v odprtem svetu in fantastični grafiki. Horizon Forbidden West nadaljuje in nadgrajuje zgodbo, v kateri se odpravimo na Prepovedani zahod (zahod ZDA), da bi ugotovili, zakaj robozveri postajajo vedno bolj napadalne, od kod izvira skrivnostna kuga in kako ustaviti propadanje Zemljine biosfere.

Prva igra se je prodala v več kot 20 milijonih izvodov.

Veličastna grafika

Horizon Forbidden West s pridom izkorišča grafične zmogljivosti novega playstationa, saj je slika (seveda v ultra visoki ločljivosti 4K) sapo jemajoča, zvok pa prav nič ne zaostaja. V široko odprtem svetu lahko občudujemo izjemno dodelane in žive pokrajine, pa naj gre za suhe puščave, zasnežene gore, bogato džunglo ali obale, pri čemer se lahko tudi potapljamo, kar je v igri s pridom izkoriščeno. Podrobnosti so res fantastične, da o gibanju ne izgubljamo besed. A v Obzorju ni pametno predolgo občudovati okolice, saj hitro naletimo na nevarnost: konec koncev je to vendarle akcijska igra. A tudi ob napadu robotskih zveri bomo z odprtimi usti gledali, kako dobro so narejene.

Aloy med raziskovanjem

Dodelan boj

Že prejšnji Horizon Zero Dawn je slovel po odličnem boju, pri čemer je igralec lahko nadgrajeval orožje z deli, ki jih je nabral v okolici ali s premaganih robotov. Zdaj je boj še izboljšan – vsakega nasprotnika se je treba lotiti na pravi način, pri čemer lahko robote tudi shekamo in vsaj začasno naredimo za zaveznike –, prislužimo oziroma najdemo pa lahko tudi nova orožja in opremo. Nadgrajen je tudi boj s človeškimi nasprotniki iz drugih plemen. Razvijalci so s pridom izkoristili tudi vse tresoče se sposobnosti novega playstationovega kontrolerja dualsense. Edinole pri premikanju bi bila lahko igra malce bolj natančna, saj je Aloy včasih po nepotrebnem nerodna.

Zanimiva zgodba

Potem pa je tu še intrigantna in razgibana zgodba, ki bi bila navdušujoča tudi za film; na splošno je občutek pri igranju oziroma spremljanju igre zelo kinematografski. Aloy je glas posodila ameriška igralka Ashly Burch, v stranskih vlogah pa s svojimi glasovi nastopajo tudi Lance Reddick, Angela Basset in Carrie-Anne Moss. Me zanima, kdaj se bodo spomnili narediti film. Skozi igro odkrivamo, kaj se je zgodilo oziroma se dogaja s svetom okoli nas – in seveda ga moramo rešiti.

Glavno orožje na začetku je lok.

Horizon Forbidden West ima le dve slabosti, če jima lahko tako sploh rečemo. Prva je kar zasoljena cena, saj gre za novo visokoproračunsko igro, za kar se je treba posloviti od skoraj 80 evrov za različico za PS5 (za PS4 je deset evrov cenejša). Druga pa je njena zajetnost, saj bo na playstationovem disku zasedla skoraj sto gigabajtov prostora. A igralsko doživetje je vredno tega. Nič čudnega, da jo marsikje že uvrščajo med najboljše igre leta.