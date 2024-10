Kaj vse doživijo muzikanti: od prerezanih pnevmatik do komarjev

Ansambel Roka Žlindre, ki ima sedež v Sodražici, bo prihodnje leto praznoval 20-letnico obstoja. V tem času so v glasbeno zakladnico prispevali številne viže, polke in valčke, ki so se poslušalcem vtisnili v srce, na festivalih so osvojili lepo bero nagrad, leta 2010 pa so bili na Emi skupaj s skupino Kalamari izbrani, da so nas zastopali na Pesmi Evrovizije v Oslu s skladbo Narodnozabavni rock.

Ker so vseskozi popularni, ne preseneča, da imajo za seboj uspešno sezono veselic, kjer pa ne gre vedno vse po načrtih. »Veselice so bile izjemne, povsod je bilo res veliko obiskovalcev, vzdušje je bilo odlično. A vendar vse ni šlo gladko,« so na facebooku zapisali člani ansambla Rok in Barbara Žlindra ter Blaž Žnidaršič in Jernej Oblak. In opisali nevšečnosti, ki so jih spremljale.

»1. maja smo na veselici pozabili transparent. Na naslednji pa kar cel kovček z oblekami, tako da smo bili po dvakrat v istih krajih, od koder je bilo treba iti pozabljene stvari seveda iskat. Junij je šel 'skozi' kar dobro, dokler nismo igrali na zabavi ob gozdu, kjer so nas napadli komarji. Najbolj na udaru je bil Jernej, ki je bil po obrazu ves bulast. Julija smo po koncu ene od veselic želeli v kombi naložiti opremo, ko smo ugotovili, da so nam vandali prerezali eno od pnevmatik. Zato hvala gasilcem PGD Ihan za pomoč pri menjavi gume,« so zapisali fantje in dekle.

Počasi se bližajo okrogli obletnici. FOTO: arhiv ansambla

Že naslednji vikend je zbolel vodja in harmonikar Rok in vsi so trepetali, ali bo njegov glas zdržal. Pa menda je. Na Goričkem so povozili vijak in znova morali menjati pnevmatiko. Prvi vikend v avgustu je zbolela pevka Barbara. »En dan je nekako šlo, naslednji dan pa smo se fantje, ko smo prispeli, lotili postavljanja inštrumentov, Barbara pa je medtem počivala v kombiju. Ko je prišla iz kombija in rekla 'dober dan', smo se samo spogledali in vsak zase ugibali, ali bo njen glas zdržal vsaj dve uri. A se je na koncu njen glas čudežno očistil in je na odru zdržala vseh šest ur,« so razkrili.

Tudi kruh muzikantov je včasih trd in neizprosen.

Prišel je nov vikend in novi dve veselici. Tokrat je v križu zgrabilo ozvočevalca, da se je komaj premikal, zato so morali za pomoč prositi Darka, ki je vse organiziral tako, da so lahko igrali na ozvočenje, ki so ga vajeni. »Ko smo mislili, da smo se rešili vseh težav, je prišel september. Takrat je za virozo zbolel naš Jernej. Zjutraj nam je napisal, da bo verjetno igral v plenicah. Čeprav se morda komu zdi smešno, je bilo precej resno. A se je na srečo do večera situacija uredila, čeprav je bil na ta račun ves dan brez hrane,« sklenejo prigode, ki so del vsakdana glasbenikov, čeprav vsi o njih ne razpredajo na glas. In so dokaz, da morajo tudi glasbeniki marsikdaj potrpeti. »Ni pa prav nič težko, ker nas pod odri vselej čaka razposajena publika,« sklene Rok Žlindra.