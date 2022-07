Kaj veste o svojem rojstnem kamnu?

Vsak mesec v letu ima svoj rojstni kamen (in rojstno rožo!), za tiste, rojene julija, pa je rojstni kamen bleščeči rubin. Ker vemo, da kristali privlačijo (in shranjujejo energijo), je treba z njimi pravilno in preudarno ravnati, zato imamo za vas nekaj navodil, da boste za svojega lepo skrbeli.

Svetopisemski časi

Rojstne kamne so uradno poimenovali šele v zgodnjem 20. stoletju, pred tem pa so že imeli mesto v zgodovini, vse tja do svetopisemskih časov. V 2. Mojzesovi knjigi (28:17-20) je na primer zapisano, da je bilo na naprsnem oklepu preroka Arona pritrjenih 12 dragih kamnov. »Kamnov naj bo dvanajst glede na število imen Izraelovih sinov; naj bodo kakor pečati, na vsakem naj bo vrezano njegovo ime, za dvanajst rodov.« Tudi zato so strokovnjaki za kristale prepričani, da imajo rojstni kamni korenine tudi v zahodni astrologiji in ajurvedi. Ker jih je imelo toliko različnih verstev in prepričanj vpletene v svoje tradicije, jih je Nacionalno združenje draguljarjev v ZDA leta 1912 standardiziralo. Danes so rojstni kamni priljubljena izbira darila za rojstne dneve, praznike, obletnice in drugo.

Julijski izbor

Rubini so rdeča, bordo ali magenta različica minerala korunda. To je skupina mineralov, ki vsebujejo rubin in safir. Ime rubin je tako določeno samo za rdečo različico korunda in ga najpogosteje najdemo na Tajskem, v Kambodži, Burmi in delih Indije. Zgodovinsko gledano obstaja izročilo, da je ta dragi kamen izviral iz mitoloških zveri, na primer kot tretje oko zmajev. Druge kulture pravijo, da izvira iz oči wyvernov (mitološka bitja z dvema nogama in krili, podobna zmajem), na vzhodu pa ga včasih vidimo vstavljenega v kipe Bude v predelu obrvi, da predstavlja tretje oko in reinkarnacijo. V drugih starodavnih monarhijah so verjeli, da rubini naredijo kralje nepremagljive in jim ponudijo zaščito. Njegova temno rdeča barva je bila povezana s krvjo in nekateri so verjeli, da lahko celo celi bojne rane.

Pomeni in simbolika

Danes morda vemo, da rubini dejansko ne morejo ustaviti krvavitve, vendar njihova povezava z zaščito ostaja. Poleg tega je to odličen kamen za povečanje energije, vitalnosti in motivacije. Izvrsten je tudi za spodbujanje raziskovanja novih misli in idej, tako da če se počutite malo zataknjene, zaprte ali vam manjka nekaj ustvarjalnosti, vas resnično spodbuja, da spremenite svojo perspektivo in razmišljate o stvareh na nov način. Rubini spodbujajo tudi dinamično razmišljanje in zmožnost upoštevanja številnih dejavnikov in informacij. Z njegovo pomočjo boste lahko našli rešitev, ki bo nekoliko bolj zunaj znanih okvirov. Poleg tega so rubini zaradi svoje rdeče barve tesno povezani z elementom ognja. Kot takšen se zato ta kamen nanaša na ovna in leva, oba ognjena znaka zodiaka, pri čemer se sezona leva prav tako začne julija. Zaradi te povezave z ognjem je odličen za energijo in preobrazbo, pa tudi za spodbujanje ustvarjalnega ognja, strasti in usklajevanja z namenom.

Za eno uro na sonce

Kar se tiče nege vašega rubina, je čiščenje in polnjenje tega kamna z energijo relativno preprosto. Priporočamo, da se odločite za katero koli od priljubljenih tehnik čiščenja ali polnjenja, ki delujejo za vas, čeprav bi bila glede na njegovo povezavo z ognjem in soncem odlična metoda čiščenja prav to, da svoj rubin za uro ali dve postavite na sonce. Rubini so čudoviti energijski kamni, povezani s strastjo, vitalnostjo in celo nepremagljivostjo. Ta rojstni kamen je zelo primeren za ta čas glede na intenzivnost julija, čeprav vam zagotovo ni treba biti rojen v tem mesecu, da bi uživali v njegovi lepoti in energiji.