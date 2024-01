Kaj vam preprečuje, da bi živeli svoje sanje? Rešite test

A) Rad bi gradil kariero, a še nisem povsem prepričan o tem.

B) Nimam pojma! Nekako grem s tokom.

C) Imam nekakšno splošno predstavo o tem, kaj želim, vendar so naslednji koraki nekoliko nejasni.

D) Vse imam začrtano in prepričan sem, da lahko pridem tja!

A) Odvisno ...

B) Spremembe so grozljive, moje življenje je v redu takšno, kakršno je.

C) Strašljivo je, a preživim.

D) Pokaži, kaj znaš! Rad imam nove izzive in izkušnje.

A) Nisem prepričan, kakšni so moji cilji, zato nimam pojma, za kaj si sploh prizadevam.

B) Vem, kaj hočem, vendar ne vem, kako priti do tega.

C) Korak za korakom, dan za dnem.

D) Vse imam načrtovano, imam korake, sezname, datume in podrobnosti o tem, kaj narediti in kako priti do cilja!

A) Strah me je sprememb.

B) Strah me je neuspeha.

C) Bojim se, da ne sprejemam pravih odločitev.

D) Ne vem, kaj naj naredim.

A) Običajno se zlomim. Ne morem obvladati stresa zaradi večine izzivov, ki jih srečujem na poti.

B) Nekaj časa traja, da pridem skozi, ampak nekako preživim.

C) Izzivov me je strah, a delam po svojih najboljših močeh.

D) Ostajam miren, osredotočam se na situacijo in vem, da jo bom tako ali drugače prebrodil.

Rezultati

Največ odgovorov A:

Zataknili ste se v coni udobja

Vaša cona udobja se vam morda zdi znana in enostavna, a če želite živeti res polno življenje, morate prebiti te udobne meje in se začeti soočati z dejstvom, da za rast potrebujete spremembe. Vemo, da zveni naravnost grozljivo, a obljubimo, da ko se boste začeli učiti, kako premagati strah, boste začeli odkrivati, kako čudovito je v resnici življenje na drugi strani teh meja!

Največ odgovorov B:

Ne veste, kako iti naprej

Imate že korak prednosti. Veste, kaj želite, a preprosto ne veste, kako to doseči. Mogoče vas je strah, morda vas daje negotovost ali preprosto ne veste, kje začeti, a najboljše, kar lahko storite, je, da začnete! Prvi koraki bodo morda nekoliko nestabilni, vendar se boste sproti učili in morda slej ko prej odkrili, da ste to pot morali prehoditi, da bi končno uresničili svoje sanje!

Največ odgovorov C:

Ne veste, kaj hočete

Veste, da si želite nekaj drugega v svojem življenju, vendar nimate pojma, kaj je to. Čas je, da se malo povprašate. Kaj je za vas pomembno? Imate najljubše hobije ali dejavnosti? Ste uživali v nekaterih predmetih v šoli? Vzemite si nekaj časa, da se resnično poglobite in raziščete vse možnosti, ki bi se vam morda zdele zanimive. Ne pritiskajte nase, da bi ga takoj našli. Preprosto sledite temu, kar se vam zdi dobro, in našli boste točno tisto, kar potrebujete.

Največ odgovorov D:

Super vam gre!

Pravzaprav ste že na dobri poti, da zaživite svoje sanjsko življenje! Pot pred vami ima lahko vzpone in padce, vendar si ne pozabite odpustiti in razumeti, da nobena pot ni popolna. Čeprav boste morda doživeli nekaj neuspehov ali občutkov dvoma, si vzemite tudi čas, da poskrbite zase in se spomnite, zakaj ste sploh začeli to pot.