Kaj prinaša novo leto

Oven

Kariera in finance: Uživali boste v stabilni karieri in napredovali na svojem področju dela. Vaše trdo delo in predanost bodo cenili, posli bodo cveteli in letos boste imeli veliko priložnosti za odhod v tujino. Finančno bo dobro leto, vaše premoženje se bo povečalo in uživali boste v prihodkih iz dodatnega vira.

Zdravje: Na začetku leta vas lahko čaka nekaj vzponov in padcev, zaobljubite se boljšemu življenjskemu slogu.

Odnosi: S partnerjem boste uživali v srečnem zakonskem življenju. V drugem četrtletju bo med vama nekaj napetosti in konfliktov. Bodite potrpežljivi. Če si želite otrok, vas bo obiskala štorklja, v drugi polovici leta pa bodite pozorni na svoje otroke. Družinske vezi bodo dobre, vendar morate biti previdni glede zdravja svojih staršev.

Najboljša meseca: januar in februar

Pomoč: Prižgite rdečo svečo in manifestirajte blaginjo.

Bik

Kariera in finance: Opazili boste napredek na poklicni poti, vaš krog družbe se bo povečal, položaj izboljšal, bogastvo in premoženje pa rasla. Vaši stroški bodo zelo visoki, a posli bodo uspešni, finančni dobički pa so nakazani skozi vse leto.

Zdravje: V prvi četrtini leta vas lahko pestijo glavoboli in nespečnost. Meditirajte in ostanite mirni. Lahko vas skrbi zdravje staršev.

Odnosi: Izzivi v ljubezenskem življenju lahko pripeljejo do toksičnosti v odnosih. V drugi polovici leta se bodo stvari obrnile na bolje, uživali boste v dobrem odnosu s partnerjem. Družina bo zadovoljna z vašo pozornostjo in predanostjo. Posebno pozornost posvetite mladim v družini.

Najboljša meseca: junij in julij

Pomoč: Vsak petek prižgite rožnato svečo za harmonijo.

Dvojčka

Kariera in finance: Čaka vas ugoden začetek in v prvi polovici leta boste verjetno veliko dosegli na poklicnem področju. V drugi polovici leta lahko nepredvideni stroški in izgube povzročijo stres. Finančno boste uživali v dobrih prihodkih in vaše naložbe se bodo obrestovale. Vaši stroški se bodo proti koncu leta močno povečali.

Zdravje: Na začetku leta bo vaše zdravje nihalo. Morda boste imeli težave, povezane z želodcem, in okužbe oči. Bodite pozorni in skrbite za svoje zdravje.

Odnosi: Pričakujte nekaj vzponov in padcev v odnosih. Več časa posvetite mesenim užitkom. Nakazane so družinske težave in nesoglasja med družinskimi člani. Poskusite biti razumevajoči in vsa vprašanja rešiti sporazumno.

Najboljša meseca: januar in februar

Pomoč: Pod blazino imejte zeleno krpo ali robček za dobro zdravje in harmonijo.

Rak

Kariera in finance: Izogibajte se pisarniški politiki in se ne postavljajte na nobeno stran. Vsi spori se bodo razblinili in verjetno boste na delovnem mestu sijoča zvezda. Vaša prizadevanja bodo prinesla ugoden rezultat. Podjetja so pripravljena na razcvet, finančno se vam obeta ugodno leto, vendar se bodo vaši stroški zelo povišali.

Zdravje: Letos se morate osredotočiti na svoje počutje, še posebno januarja. Bodite previdni med vožnjo in prečkanjem ceste. Priporočamo vam temeljit pregled pri zdravniku.

Odnosi: Vaša navezanost na partnerja se bo povečala. Srčne zadeve se bodo ugodno razvijale in uživali boste med rjuhami. Z družinskimi člani boste v lepih odnosih.

Najboljša meseca: november in december

Pomoč: Za dobro zdravje priporočamo nekaj dobrodelnosti.

Lev

Kariera in finance: Letos vam bo res šlo! Verjetno boste rasli in napredovali na nove nivoje. Mednarodna potovanja in posli iz tujine vam bodo prinesli donosne rezultate. Pripravljeni ste na dvig statusa in dobro plačilo. Če imate podjetje, bo cvetelo. Mednarodno sodelovanje bo verjetno spremenilo podobo vašega podjetja in tako povečalo pritok denarja. Finančno se obeta dober čas, vendar morate biti pripravljeni na večje nepričakovane stroške.

Zdravje: Krhko bo. Obstaja možnost nenadnega pojava bolezni. Bodite pozorni na kakršne koli simptome in obiščite zdravnika, če opazite težave, še posebno proti drugi polovici leta.

Odnosi: Leto se bo začelo dobro in vaš odnos s partnerjem se bo izboljšal in okrepil. Vaše razumevanje se bo povečalo in s partnerjem boste delili čudovito vez. Uživali boste med rjuhami, proti koncu leta pričakujte povečanje družine. Zadnje četrtletje lahko povzroči nekaj nesoglasij v vašem ljubezenskem življenju in z družino. Začetek leta pa lahko povzroči neskladje med družinskimi člani. Morate biti pozorni, saj je družina največji sistem podpore.

Najboljša meseca: junij in julij

Pomoč: Vsako nedeljo bogu Sonca ponudite vodo, po možnosti v bakreni posodi, za dobro zdravje.

Devica

Kariera in finance: Leto lahko prinese določene izzive na delovnem mestu in morali boste zelo trdo delati, saj dosežki morda ne bodo sorazmerni z vložkom. Druga polovica leta bo lepša in verjetno boste poklicno pridobili. Potovanje v tujino sredi leta se lahko spremeni v bogastvo. Uživali boste v vsem pomenu in hvaležnosti, ki jo prinaša uspeh. Poslovneži bodo šele v sredini leta dočakali razcvet. Finance bodo po maju dobre, dobivali boste obilo denarja in verjetno boste vlagali v nepremičnine.

Zdravje: Majhne tegobe vas bodo pestile skozi vse leto, nič hujšega sicer, a dovolj, da boste na trnih.

Odnosi: Začetek leta bi lahko pokazal razlike v odnosu s partnerjem. Komunikacija bo prekinjena in morda se bosta razšla. Veliko prepirov in nesoglasij lahko pokvari harmonijo doma. Komunicirajte odkrito in pošteno ter poskušajte premostiti razlike. Prizadevanja niso nikoli zaman, v kombinaciji s pozitivnimi tranziti sredi leta se bodo stvari začele obračati, znova boste zaljubljeni in s svojim zakoncem delili dobro vez. Uživali boste v intimi, vaši otroci ali mladi v družini pa bodo vir veselja. Po nekaj ovirah v prvem četrtletju bo vaša družina odlična in z družinskimi člani boste vzpostavili posebno vez.

Najboljša meseca: maj in junij

Pomoč: Ponudite hrano starim ljudem.