K nam prinesel pridih Kalifornije

Pri komaj štirinajstih letih se je Peter Vode slovenski javnosti predstavil v oddaji Slovenija ima talent in v hipu postal eden od najstniških idolov ter se po uvrstitvi v veliki finale suvereno podal na samostojno glasbeno pot. V zadnjih štirinajstih letih se je v njegovem življenju zgodilo marsikaj, zagotovo pa mu bodo v spominu najbolj ostala leta, ki jih je preživel čez lužo, kjer je študiral.

Leta 2010, ko se je uvrstil v finale oddaje Slovenija ima talent, je med slovenskimi najstnicami povzročil pravo evforijo. Foto: Marko Feist

V mladeniču, ki je po koncu oddaje Slovenija ima talent ogromno nastopal, ustvarjal glasbo zase in za druge, po končani srednji šoli pa se je vpisal na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, je od nekdaj tlela želja, da bi znanje in izkušnje pridobival tudi v tujini. Želja se mu je uresničila, začetek njegove pravljice pa se je začel pisati na festivalu in mednarodnih delavnicah Jazzinity v Novem mestu, kjer je spoznal učitelja jazz petja JD Walterja iz New Yorka, ki je Petra in njegovo prijateljico izpostavil v skupini, nato pa jima je dejal, da ju bo z veseljem usmeril in jima pomagal, če si bosta zaželela šolanja v tujini. »Leta 2016 sem se odpravil v Boston na New England Conservatory, kjer sem študiral jazz petje, študij pa sem zaključil leta 2020,« pravi Peter, ki je študiral tudi na Berklee College of Music.

Po študiju se je zaposlil v Private Island Studiu. Foto: Urška Miklič

Slovenci vajeni ostrih debat

Ob selitvi v Ameriko je doživel kulturni šok, saj pravi, da so ljudje v ZDA veliko občutljivejši kot pri nas. »Zelo dobro sem se zavedal tega, da sem se sam odpravil v njihovo okolje in da sem jaz tisti, ki se mora prilagoditi. Zdi se mi, da smo Slovenci in Slovenke veliko bolj trdoživi in vajeni ostrih debat, predvsem pa si znamo stvari povedati naravnost v obraz, tam pa jih denimo radi zavijajo v vato,« se namuzne mladi glasbenik, ki je po koncu študija eno leto delal v Private Island Studiu.

Moja pot se je začela v Bostonu in me je na koncu peljala v Kalifornijo, kjer sem začutil studijski pridih.

»To je bil na neki način zaključek moje izobrazbe, čeprav ni imel nič skupnega s šolo. Želel sem izkusiti, kako nastaja glasba iz Los Angelesa, ki ima name največji vpliv. Moja pot se je začela v Bostonu in me je na koncu peljala v Kalifornijo, kjer sem začutil studijski pridih,« nam pove Peter. »Težko se bom znebil ameriškega vpliva, ki sem ga prinesel k nam,« se še zasmeji. »Ta glasba je postala del mene, zelo uživam v ritmu, ki denimo v slovenski glasbi ni tako v ospredju kot v ZDA, kjer se enostavno čuti vpliv afriške glasbe,« pravi Peter, ki se je konec leta 2021 vrnil domov.

Njegove ameriške sanje so postale resničnost, saj je nekaj let študiral in delal v ZDA. Foto: Urška Miklič

Povezal glasbo in slikanje

V teh dneh je izdal skladbo Come Up, za katero je z ekipo ustvaril tudi videospot. Pravi, da je trenutno njegov cilj, da bi vsak mesec ali pa vsaj vsaka dva meseca izdal skladbo, kar mu odlično uspeva, saj je poleg omenjene na praznik zaljubljenih posnel priredbo skladbe Leave The Door Open. 28-letnik pa se ni ustavil pri glasbi, domislil se je namreč zanimivega koncepta, v katerem združuje glasbo in slikanje, njegovo drugo strast. »Slikam akrilne slike, ki so povezane z neko skladbo, trenutno v BTC v Hali A visijo štiri moje slike iz serije Come Up, ki so seveda povezane z omenjeno skladbo, na ogled pa bodo do 22. februarja,« doda vsestranski umetnik, ki si želi na svojevrstni način širiti zavedanje o kulturi in umetnosti.

Skladba Come Up je dobila tudi videospot, v katerem glavno vlogo prevzame lepotica Aathira, ki jo je Peter spoznal na instagramu. Foto: Eugene H. Lee

Slovensko glasbeno sceno v zadnjih petih letih vidi kot izjemno pester prostor, v katerem nastajajo zanimivi projekti. »Preden sem šel v Boston, je bilo pri nas kar malce mrtvo stanje, ni bilo občutka, da bi se zadeve premikale naprej. Po vrnitvi pa sem ugotovil, da so se stvari spremenile, predvsem pa me veseli, da so mladi glasbeniki drznejši in pogumnejši na svoji poti,« pravi Peter, ki ima v Ljubljani svoj studio, poleg tega pa poučuje petje. »Pomembno je delati, ustvarjati, tudi če nam kdaj spodrsne, hkrati pa si seveda ne smemo preveč domišljati, da vse vemo in znamo,« pove za konec.