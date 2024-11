Jurka Zoroja: flavta je njena najboljša prijateljica

Slovenska akademska glasbenica, flavtistka, magistra umetnosti in tudi likovna umetnica Jurka Zoroja svoje znanje predaja mladim v svoji zasebni šoli Art Studio. Z domačimi in tujimi umetniki nastopa v številnih komornih zasedbah.

Jurka Zoroja ne ljubi le flavte, v zadnjem času se posveča tudi likovni umetnosti. FOTO: osebni arhiv

Je vrhunska glasbenica, leta 2021 pa se je predstavila tudi kot slovenska umetnica na mednarodni svetovni razstavi v Dubaju, in sicer pod sloganom Povezovanje idej za prihodnost (Connecting Minds, Creating the Future). Prejela je številne državne in republiške nagrade za interpretacijo v nekdanji Jugoslaviji ter mednarodna priznanja za uspehe svojih študentov na mednarodnih tekmovanjih. Po končani akademiji je magistrski študij nadaljevala na Visoki šoli za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu. Deset let je bila solo flavtistka orkestra Slovenske opere in baleta v Ljubljani in hkrati izredna profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 1992 je ustanovila svojo umetniško šolo, ki deluje še danes. Njena umetniška interpretacija obsega vsa stilna obdobja solistične in komorne igre za flavto. Nastopa v mnogo komornih zasedbah z domačimi in tujimi umetniki.

Uči od 15. leta

Jurka Zoroja je ponosna, ker je imela na svoji glasbeni poti ves čas ob sebi vrhunske profesorje in umetnike, ki so jo izoblikovali v osebo, ki se prepušča magičnemu čaru glasbene umetnosti in prepoznavno izrazito lepemu flavtnemu tonu ter spevni melodiki. Koncertira in poučuje že od svojega 15. leta, po zaslugi svojega profesorja in mentorja flavte Borisa Čampe je že pri 16 letih igrala solo Mozartov koncert za flavto in orkester v Narodni galeriji v Ljubljani. Profesor Čampa je prepoznal njeno toplino in ji ponudil poučevanje flavte, čeprav je bila takrat stara šele 15 let.

Leta 1992 je ustanovila svojo umetniško šolo. FOTO: osebni arhiv

In vse od takrat Zorojeva poučuje, njena zasebna glasbena šola deluje po javno veljavnih programih glasbenih šol v Sloveniji, a je v njej dovolj prostora tudi za kreativno muziciranje, improvizacijo in lažjo dostopnost teoretičnih vsebin. »Sama sem se improvizacije naučila bolj mimogrede, zelo pa se mi zdi pomembno, da imamo glasbeniki poleg akademskega znanja svobodo, da lahko kreiramo lastno glasbo. In tistim, ki so ustvarjalni, glasbe steče sama od sebe,« pravi sogovornica. Na njenih koncertih njeni učenci igrajo tudi lastne skladbe, včasih pa priredijo filmsko glasbo za svoj inštrument, denimo za klavir.

Zdi se mi zelo pomembno, da imamo glasbeniki poleg akademskega znanja svobodo, da lahko kreiramo lastno glasbo.

Ljubezen do flavte

Jurka Zoroja je bila v času študija pri profesorju Čampi v skupini, v kateri so bili tudi Irena Grafenauer, Aleš Kacijan, Cveto Kobal in drugi. »Ravno profesor Čampa je vsem nam predal izjemno ljubezen in spoštovanje do flavte kot inštrumenta pa tudi glasbene umetnosti nasploh. Zanj nikoli ni bilo dovolj dobro, če si igral tehnično brezhibno, ampak si moral dati v glasbo, vedno in povsod, tudi svojo dušo in srce. Tudi kadar je šlo za najzahtevnejše tehnične probleme skladbe. To so bila leta intenzivnega dela in njegovi študentje smo bili deležni najboljše flavtistične šole v nekdanji Jugoslaviji,« pravi Zorojeva, ki se je po končanem študiju zaposlila kot solo flavtistka Slovenskega narodnega gledališča Opere in baleta v Ljubljani. In tam ostala 10 let.

Tudi če si igral tehnično brezhibno, si moral dati v glasbo, vedno in povsod, svojo dušo in srce.

S slovensko-ruskim violinistom Vasilijem Meljnikovim na koncertu v Ljubljani FOTO: osebni arhiv

V Dresdnu se je izobraževala pri profesorju Arndtu Schöneju, ki je bil solo flavtist orkestra Staatskapelle Dresden s sedežem v znameniti dresdenski operi Semperoper, v katero je nekajkrat, kot njegova učenka, prišla na predstavo in občudovala kakovost izvedenih oper in baletov. Sodeluje s številnimi slovenskimi in tujimi glasbeniki, v posebno lepem spominu ima koncertiranje s slovensko harfistko Mojco Zlobko Vajgl, kitaristi Izidorjem Erazmom Grafenauerjem, Katjo Porovne Silič in rusko-slovenskim violinistom Vasilijem Meljnikovim, s katerim pripravljata vrsto zanimivih koncertov. Gostovala je na festivalih po vsej Sloveniji, v Dubrovniku, na Cavtatu in v Zagrebu na Hrvaškem, v Bratislavi na Slovaškem, Španiji, Nemčiji, ZDA in drugod.

V zadnjem času se posveča tudi likovni umetnosti, predstavila se je na treh samostojnih razstavah v Ljubljani in v okviru Art expa 2023 v protokolarnih prostorih Brda pri Kranju.