Jezikovni nasveti: Razgaljen tiskarski škrat

V zadnji številki letos bomo razkrinkali našega tiskarskega škrata, ki nam jo včasih prav luštno zagode; lahko bi se izgovarjali, da kdor dela, tudi greši, a dejstvo je, da včasih niti več parov oči ne vidi napake – naslednji dan jo seveda vsi.

Pred leti, bilo je v tekstu našega legendarnega novinarja Francija Stresa, smo pisali o napadu morskega psa; kje, kdaj, niti ni pomembno, a na naslovnici je izšel podnaslov: Napadel je 6-metrski morski pes, velik kar 6 metrov! Ko smo ravno pri naslovnici, na njej je bil nekoč tudi hrvaški otok Pag, a natisnjeno je bilo hrvaški otrok Pag.

V naših športnih tekstih se je očitno že večkrat zgodilo, da so bili člani določene nogometne ekipe poklani prvaki, rokometašice pa so se razveselile poklane lovorike. Šport je tudi sicer očitno privlačen vrtiček našega tiskarskega škrata, saj se nam je izmuznilo, da so za njih in gledalce pripravili pravi spetkakel, spet drugič pa, da so bili naši športniki šampinjoni. Gobe.

Zatipki so sploh poglavje zase; ko smo pisali o coklah, ki da so jih prodajali na nekem sejmu, smo zapisali: Marsikdo sicer ne verjame, a cokle so pravzaprav tolpe. Hm. In ko so odprli vzpenjačo, ki vozi na Ljubljanski grad, smo jo poimenovali vzepnjača. V naslovu, z velikimi črkami.

V tekstu o zvezdniku Chrisu Brownu je pisalo, da so ga našli v vinjenem sranju, za naše in vaše Novice pa smo se pohvalili, da so najbolj brani slovenski častnik. Uniforme nismo navedli:-) Kraljica Elizabeta II. je bila nekoč krlajica, na Prešernov dan smo ostali doma, saj je šlo za przanik, stanovalec v bloku pa je s predvajanjem preglasne glasbe po 10. uri motil nični počitek.

Z imeni in priimki je sploh križ, tako smo pred leti v naslov napisali Najbolj seksi je Johny Deep, igralec je seveda Johnny Depp, nekdanjega celjskega župana preimenovali v​ Bojana Štora, znanega odvetnika Francija Matoza pa v našega kolega Zdenka Matoza. Ali obratno, spomin ni tako svež.

Neka zvezdnica je bila na premieri svojega novega filma z velikim trebuščkom, zapisali smo, da je igralka v 38. mesecu nosečnosti. Tedni, meseci, vseeno, kajne? Zagotovo je bilo takšnih in podobnih cvetk še več, a si jih žal nismo zapisali.

Ob koncu leta tako tiskarskemu škratu sporočamo, da gre lahko na zaslužen oddih, bralkam in bralcem pa želimo čim manj napak, takšnih in drugačnih, ter srečno 2025. Naš naslov ostaja lektura@slovenskenovice.si.

​Anka Adamič, prof. slov.