Jezikovni nasveti: Pomagajmo, ne nudimo

Naj zadnji letošnji stilistični nasvet začnem z malo nostalgije, z anekdoto iz davnih časov, ko sem bila komaj začetnica, mlada vajenka v lektoriranju. Ena mojih prvih mentoric, ki so me uvajale v lepote našega poklica, je vsak svoj delovni dan v uredništvu enega od slovenskih dnevnih časopisov začela tako, da je svoj prihod v zanosu pospremila z bojnim vzklikom »No, kaj nam boste danes nudili?!«, medtem ko je njena torbica poletela v čudovito natančno odmerjenem loku in varno pristala na robu pisarniške mize. Ta posebni pozdrav je bil namenjen predvsem novinarjem, kot opomin, naj bodo pozorni tudi na to, kako bo napisan njihov članek, ne le na to, kaj piše v njem. Deloma pa tudi nam, lektorjem, naj bomo pozorni, da se nam kak nuditi ne bo izmuznil. Meni se ni, vse do danes.

Uporaba glagola nuditi je bila namreč v vseh pomenih napačna, čeprav jo pravopis danes dopušča v enem pomenu: omogočati, da lahko kdo kaj kupi ali najame: gostilna nudi hrano, knjigarna nudi knjige. Vendar tisti, ki mu je kaj mar za lepo stilistiko, besede nuditi ne bo zapisal prav nikamor.

Sklepati je, da se je v pomenu, kot je v zgoraj navedenem zgledu, obdržala zaradi zelo razširjene rabe in prešla v normo. Preveč so nam jo pišoči nudili, ozaveščeni pa smo jim nudili premalo odpora. No, oba prejšnja stavka sta napačna; oglejmo si kaj pravi Slovenski pravopis:

Nuditi jezljivcu povod za prepir – dajati;

Nuditi otrokom zgled – biti otrokom za zgled;

Dokumenti nudijo zanimive informacije – vsebujejo;

Nudimo veliko izbiro blaga – ponujamo, imamo;

Šola nudi izobrazbo – izobražuje;

Nuditi odpor – upirati se;

Nuditi pomoč – pomagati.

Núditi se – ponujati se, kazati se.

Kot vidimo, je v pravopisu s puščico (kar pomeni odsvetovano) označena tudi raba v pomenu ponujanja blaga, po čemer lahko sklepamo, da je »dovoljena« raba knjigarna nudi knjige prav tako manj primerna.

Pogled v etimološki slovar nam pove, da je nuditi v praslovanščini pomenilo siliti, indoevropska baza nud- pa je bila tvorjena iz osnove, ki je pomenila mučiti, izčrpavati. Tako nudit' v češčini še danes pomeni dolgočasiti, mučiti. Torej prenehajmo vas dolgočasiti in mučiti ter vam zaželimo, da bi vam prihodnje leto ne nudilo, temveč ponujalo vse, kar si želite. Pa ne pozabite pisati dedku Mrazu, lahko pa pišete tudi nam na lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.