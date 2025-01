Jezikovni nasveti: Nekaj o hujšanju

Se še spomnite novoletnih zaobljub? Zagotovo jih niste naredili s figo v žepu in ste mislili resno, ko ste si zadali, da boste shujšali, denimo. Torej, nedvomno je dober občutek, če še držite besedo. Če pa ste si zadali previsok cilj in ste že vrgli puško v koruzo, ni treba čakati na oddaljeno silvestrovo, vsak dan je pravi dan za nov začetek.

Poglejmo si besednjak, povezan s hujšanjem. Čisto prva jezikovna tegoba, ki nam pride pri tem na misel, je povezana s kilogrami in njihovim izgubljanjem. Poudarjamo, da je pravilno reči, da si nekdo želi shujšati za 10 kilogramov. Vedno moramo uporabiti predlog za, ko izražamo mero. Tako še: umakniti se za korak, biti za ped manjši, do vrha je za dobro uro hoda, poceniti za deset odstotkov, reka je narasla za dvajset centimetrov, zaostajati za pet točk, povečati za štirikrat. Pogosto se za kar izgubi.

Kako pa je s kilami in dekami? Vsi vemo, da je pogovorni obliki enote za težo v javnem okolju bolje zamenjati za knjižne kilograme in dekagrame, deke so v Pravopisu zaznamovane celo kot neknjižno pogovorne, kile pa s kvalifikatorjem knjižno pogovorno. Pogovorna je tudi kilaža, masa v kilogramih ali sopomenka za težo.

Mnogi tudi spremljajo energijo hrane, ki so jo zaužili, enota za to energijo je kalorija (cal). Ena kalorija predstavlja energijo, ki je potrebna, da 1 gram vode segrejemo za 1 stopinjo Celzija. Količina energije v hrani pa je označena s kilokalorijami (kcal), saj je te energije bistveno več. Ko torej govorimo o kalorijah, ki smo jih zaužili, v resnici govorimo o kilokalorijah.

Za nadzor nad prehrano si naredimo jedilnik, se držimo diete. Tako nikoli ni lakote in seganja po najbližjem prigrizku. Dieta je beseda iz grščine in pomeni 'način življenja, življenje, živež, hrana, stanovanje', od Hipokrata dalje pa ima pomen 'zdrav način življenja in s tem povezana zdrava prehrana'.

Še v telovadnico poglejmo. Treba je tudi malo švicati, se prepotiti, preznojiti. Oblečemo švic majico in gremo kvihtat, dvigat uteži. Kvihtanja ni v nobenem jezikovnem priročniku, je pa gotovo povezano z nemško besedo za utež, die Gewicht. Vaje za moč so vsestransko koristne. Na voljo so še razne vodene skupinske vadbe: pole dance (ob drogu), boot camp – tako, kot se sliši, malo po vojaško, boot je škorenj ali brca (za krepitev moči in kondicije, veliko vojaških poskokov burpees, sklec, vaj s kolebnico, utežjo kettlebell – ta sploh nima prevoda, okrogla utež z ročajem) –, intensive strenght, intensive cardio, body and mind, fusion, shape, body attack, power, burn. Če ne bi bilo vse to v angleščini, se Slovenci ne bi odločili za intenzivno moč, intenzivni kardio, telo in um, fuzijo ali zlitje, obliko/-vanje, napad na telo, moč, kurjenje (maščobe)?

Mah, ljudje imamo radi vedno kaj novega in kar se dobro sliši, ne zavedamo pa se, da brez dobrega starega truda ni haska (hasek – kar predstavlja določeno vrednoto kot posledico kakega dela, delovanja). Brez nič ni nič.

Moni Malovrh, univ. dipl. slov.