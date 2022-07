Japonci špilajo Avsenika

Nedavno so Slovenijo na pobudo glasbenika Jerneja Brileja obiskali Japonci. Skupino glasbenikov iz dežele, kjer polk in valčkov ne poznajo, je narodno-zabavna glasba, predvsem Avsenikova, povsem prevzela.

Navdušila jih je tudi naša kuhinja, še posebno menda goveja juha, zato so že napovedali, da se prihodnje leto vrnejo.

Svet se spreminja in splet nam omogoča, da spoznamo tudi posebnosti drugih dežel. Nič drugače ni z Japonci, ki so se preprosto zaljubili v Avsenikovo glasbo, polke in valčke, ki so jih poslušali prek portala youtube, in sklenili, da se preizkusijo v igranju inštrumentov tudi sami. Ado Kihara (klarinetist) se je prvič srečal z narodno-zabavno glasbo na prireditvi Oktoberfest na Japonskem, in ker mu je bila zelo všeč, je sestavil kvintet in ga poimenoval Tokio Spitzbuam. Trajalo je nekaj časa, da so se uigrali in začeli nastopati. Maja letos je bila skupina, ki preigrava tako slovensko kot tujo narodno-zabavno glasbo, gostja na svetovnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko 2022 v Podčetrtku.

Sašo Avsenik se je posvetil Japoncem. Foto: Jernej Brilej

Obenem pa so deseto obletnico praznovali tudi člani ansambla Original Štajerci, ki ga vodi Jernej Brilej. Ta si je vzel čas, da je goste popeljal tudi po naši prelepi deželi. Najbolj jih je, logično, navdušil obisk Begunj na Gorenjskem, kjer so se srečali s Sašem Avsenikom, ki jim je razkril tudi nekaj glasbenih »trikov«, ki Avsenikovi glasbi dajejo poseben pečat. Prav tako so se ustavili v Mengšu pri Janezu Peru, vodji Alpskega kvinteta. A ne samo naša glasba in lepote narave, Japonce je navdušila tudi naša kuhinja, še posebno menda goveja juha, zato so že napovedali, da se prihodnje leto vrnejo.