Jani Pavec bi kljub težki diagnozi ženo še enkrat peljal pred oltar

Pred dvema letoma se je skupina Atomik Harmonik, ki je nastala pred natanko 20 leti, čez dve leti pa s skladbo Brizgalna brizga zmagala na Melodijah morja in sonca, vrnila na glasbeno sceno v prvotni zasedbi. Ob polnoletnosti so Špela Grošelj, Špelca Pavlin, Frai Toni in Jani Pavec posneli dve novi skladbi, in sicer Baloni ter Kdo bo za rundo dal. Njihov koledar z nastopi se je od takrat hitro polnil, a letos maja se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Frontman skupine Jani Pavec je zaradi bolečin v nogi pristal v bolnišnici. Sprva je mislil, da ga je zagrabil krč, po preiskavah pa so mu zdravni...