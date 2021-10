Izum proti kajenju

Korona je poskrbela tudi za kakšno inovacijo. Ko je Mateja Žnidariča in Žana Michela Žurga med lansko koronsko izolacijo mučil prehlad, sta si v lekarni kupila plastična inhalatorja z vonjem po mentolu, da bi si blažila simptome zamašenega nosu. Vonj po mentolu je hitro izpuhtel in inhalator je končal v smeteh. A rodila se je ideja. Blažilna olja »Kot študenta medicine sva želela, da izdelek ni samo zabaven za uporabo, temveč tudi pozitivno vpliva na zdravje. Tako sva raziskala prednosti uporabe eteričnih olj in njihove pozitivne učinke ter se odločila izdelati leseni inhalator za eter...