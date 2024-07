Izberemo manjše pasme

Med pandemijo je močno poskočilo število starejših, ki so si zaželeli hišnega ljubljenčka, mnogi so si željo tudi uresničili, a odločitev, katera žival nam bo delala družbo na jesen življenja, je vse prej kot lahka. Preden domov pripeljemo novega družinskega člana, je treba razmisliti o svojih življenjskih navadah pa tudi finančnih in fizičnih zmožnostih. Nekatere živali, predvsem psi, namreč zahtevajo precejšnjo fizično aktivnost, saj jih je treba redno sprehajati, prav tako njihova hrana ni poceni, še manj veterinarska oskrba.

Miniaturni šnavcer je ena najbolj inteligentnih pasem.

Imeti psa je sicer lahko za starejše odlična odločitev, tako se bodo namreč primorani gibati, dokazano pa psi pomagajo tudi pri različnih psihičnih tegobah, denimo depresiji. Za starejše, ki razmišljajo o svojem prvem psu, so najbolj primerne pasme kodrasti bišon, bostonski terier, angleški buldog, francoski buldog, pritlikavi šnavcer, kavalir kralja Karla, mops in jorkširski terier. Vse od omenjenih pasem so manjše rasti, zato ni strahu, da bi nas na sprehodih pes vlekel ali celo podrl, v stanovanju zavzamejo malo prostora, prav tako gre za pasme, ki jim pretirano ne odpada dlaka, zato ne bo treba za njimi ves čas čistiti.

Če raje kot v gozdu prosti čas preživljamo na domačem kavču, bo mops kot nalašč za nas. FOTO: GETTY IMAGES

Navezan na lastnika

Angleški in francoski buldog ter mops in jorkširski terier so poleg tega povsem zadovoljni doma na kavču, saj potrebujejo zelo malo aktivnosti, prav tako so vse od omenjenih štirih pasem tihe, kar pomeni, da so še posebno primerne za življenje v bloku. Šnavcerji so dobra odločitev za aktivne posameznike, saj so takšni tudi sami, prav miniaturna pasma pa slovi kot ena najbolj inteligentnih, so izjemno učljivi in ubogljivi, njihova slaba lastnost je le to, da veliko lajajo.

Tale španjel vas bo oboževal bolj kot vse na svetu. FOTO: GETTY IMAGES

Največ nege potrebujejo kodrasti bišoni, saj imajo dolgo dlako, da bi bila ta vedno videti urejena in svilnata, pa jih je treba redno krtačiti, tudi voditi k frizerju. Kljub temu da imajo veliko dlake, pa jim ta ne odpada prekomerno, tudi preveč aktivni niso.

Angleški in francoski buldog sta povsem zadovoljna doma na kavču.

Če želite nekoga, ki vas bo oboževal bolj kot vse na svetu, si omislite španjela kavalirja kralja Karla. Ta pasma se močno in hitro naveže na lastnika, z njimi tudi radi preživljajo ves svoj čas, ne glede na to, ali je to med sprehodom po parku ali ležanjem na kavču.