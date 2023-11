V boj z ledom in osamljenostjo: Po lanskem neuspelem poskusu želi vnovič prekolesariti Antarktiko

V naslednjih dneh, odvisno od vremenskih razmer, bo znani italijanski ultramaratonski kolesar Omar Di Felice znova poskusil doseči to, kar doslej ni uspelo še nikomur. Prekolesariti Antarktiko, gromozansko gmoto ledu in snega na južnem tečaju, in to od ene do druge obale. Di Felice je to poskušal doseči že lani, a je po manj kot 100 kilometrih oziroma osmih dneh odnehal zaradi neznosnih vremenskih razmer in tudi slabe psihične priprave. Od tega je kolesaril le dva dneva, preostalih šest pa je prečepel v šotoru, medtem ko je zunaj pihalo tudi z več kot 110 kilometri na uro.

8 dni je trajal njegov lanski preizkus.

Na Antarktiki ga čakajo hude vremenske razmere. FOTO: wilierbike.com

Tokrat je, kot je pred dnevi povedal novinarju britanskega Guardiana, veliko bolje pripravljen in odločen, da mu podvig uspe. Že pred prvim poskusom se je pripravljal več kot tri leta. Poleg vremena so mu lani največ preglavic delale skrbi zaradi zdravstvenih težav enega od članov njegove družine v Italiji. Če preživiš dolgo časa v osami in na nenaseljenem območju, moraš biti stoodstotno usmerjen samo v tisto, zaradi česar si tam, in biti povsem pri stvari, je razlagal Di Felice in potrdil, da se zaradi zdravstvenih težav v družini ni počutil najbolje, zato je raje odnehal. To je bila zelo težka odločitev, še pravi italijanski ultramaratonski kolesarski as. »Toda če hočeš prečkati tako težavni in kompleksni teren, kot je Antarktika, z močnimi vetrovi in nizko temperaturo, ko je lahko v vsakem trenutku ogroženo tvoje življenje, moraš biti res stoodstotno osredotočen samo na tisto, kar počneš. Vsaka, tudi najmanjša motnja, najmanjši problem, ki odvrača pozornost od kolesarjenja in avanture, na katero si se podal, je lahko smrtno nevarna. Zato sem se lani odločil, da prekinem poskus, saj si nisem mogel predstavljati, da bi ostal dva meseca na Antarktiki, doma v Italiji pa sem imel težave v družini,« je odločitev pojasnil Omar Di Felice.

Veliki sen

Di Felicejeva trasa. FOTO: Instagram

Evakuiralo ga je letalo družbe Antarctic Logistics and Expedition, a kot je razlagal pred dnevi, je že tisti trenutek, ko je vstopal v reševalno letalo, vedel, da se bo vrnil takoj, ko bo mogoče. »To je moj veliki sen in cilj. Vse svoje življenje in kariero sem imel le eno željo, prečkati Antarktiko s kolesom. Zato si ne predstavljam, da svojih življenjskih sanj ne bi dosegel zaradi enega problema. To je približno tako, kot ko se alpinist odloči, da se bo povzpel na Everest – morda bo vrh dosegel že v prvem poskusu, morda v drugem ali celo tretjem, mogoče pa nikoli. A mora vsaj poskusiti,« je bil slikovit Italijan.

Priprave na izziv. FOTO: mirrormedia.art

Tako naj bi v naslednjih dneh iz južnega Čila, iz Ognjene zemlje, s svojim jeklenim kolesom z zelo širokimi gumami – znanimi kot fat bikes (neposredni prevod bi bil debela kolesa) – z letalom odpotoval do zaliva oziroma rokava Hercules na zahodu Antarktike, kjer bo počakal na ugodne vremenske razmere (zdaj se južna zemeljska polobla bliža poletnim vremenskim razmeram) in potem poskusil prekolesariti več kot 2000 kilometrov dolgo pot, najprej do južnega tečaja, potem pa še naprej do ledenika Leverett na drugem koncu najbolj mrzle celine na Zemlji. »Pripravljen sem znova poskusiti,« je, preden je odpotoval na jug Čila, izjavil Omar Di Felice. »Zdaj sem tudi bolje pripravljen, vem, kako premagati ne samo fizične izzive, temveč tudi mentalne. Zdaj vem, da moram narediti nekakšen zid med menoj in novicami, ki bi rade prišle do mene iz sveta. Zdaj vem, da me ne sme nič zmotiti,« je bil odločen Di Felice.

2000 kilometrov naj bi prevozil Italijan.

Italijanski ultramaratonec ima bogate ekstremnokolesarske izkušnje. Med letošnjimi pripravami na izziv je celo zmagal na ultramaratonski dirki čez Ameriko, Trans Am Bike Race, ki se od podobne dirke Raam, na kateri je pred leti blestel naš žal že pokojni Jure Robič, razlikuje po tem, da na 7200 kilometrih tekmovalci nimajo spremstva. Mimogrede: Trans Ama se je pred nekaj leti kot prvi Slovenec udeležil znani slovenski ultramaratonski kolesar Andrej Zaman. No, Omar Di Felice je leta 2014 postal prvi človek, ki je pozimi kolesaril na norveški Severni rt, kjer je najsevernejša točka Evrope. Pedale je poganjal tudi po Aljaski, Kanadi, Mongoliji.

2014. je Omar Di Felice kot prvi pozimi kolesaril na Severni rt.

Mentalni izzivi

Letos je zmagal na 7200 km dolgi dirki Trans Am čez Ameriko. FOTO: Instagram

A Antarktika je povsem drugačna od vseh krajev, kjer je doslej bicikliral, pravi. Tam bo največji izziv glava. »Fizični napori bodo seveda hudi, saj se bo treba spopasti z ledom in močnimi vetrovi, morda tudi hudim mrazom, ki lahko kljub poletju doseže –38 stopinj Celzija. In vse je treba peljati s seboj, hrano, obleke, opremo … Toda na te fizične izzive sem pripravljen, saj sem se tako rekoč vse življenje pripravljal nanje. A ohraniti trezno glavo je čisto nekaj drugega. To je kraj, ki mu ni enakega na svetu, tam bom resnično, resnično sam. Ne moreš se z nikomer pogovarjati, ves čas si sam, s svojimi mislimi,« je dejal Di Felice in dodal, da je bil lanski poskus njegova najtežja preizkušnja doslej.

Maria Leijerstam je bila prva, ki je pred desetimi leti pribiciklirala na južni tečaj. FOTO: Wikipedia

»Na Arktiki, Aljaski in v Kanadi, na Islandiji ali v Rusiji sem tudi doživljal hud mraz, led, sneg in močan veter, toda na Antarktiki ne boste nikjer našli človeka, tam ni nobenega kraja, kjer bi se lahko ustavili, nobenih vasi ali zaselkov. Si samo ti, tvoje kolo in šotor. In pripravljen moraš biti, da boš tako preživel kakšnih 65 dni. Za vse si sam, in na to moraš biti mentalno pripravljen,« pravi Di Felice, ki bo moral izrabiti zelo kratko poletno okno na Antarktiki, da mu bo uspel načrtovani podvig.

To, da ne bo nikogar srečal, sicer ni povsem res, saj naj bi se ustavil v enem od raziskovalnih taborov, kjer se bo to poletje zadrževala ekipa italijanskih raziskovalcev.

Di Felice je sicer tudi okoljevarstveni aktivist. Leta 2021 je tako kolesaril od Milana do Glasgowa na Škotskem ter tam sodeloval na vrhu okoljevarstvene konference Cop26.