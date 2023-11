Imate leno mačko? Tukaj je nekaj nasvetov, kako jo pripraviti h gibanju

Čeprav se rade igrajo tudi same, mačke neizmerno uživajo ob igri z lastnikom. Tudi če vaša mačka ni lena, ji bo redna rutina z igro in rekreacijo dobro dela. Na ta način boste hkrati preprečili, da bi postala lena in brezvoljna.

Več igrač

Če vaša mačka že kaže znake brezvoljnosti, je čas, da razširite domačo zbirko igrač. Ni nujno, da jih kupujete: na spletu je ogromno navodil za izdelavo preprostih igrač, nad katerimi se navdušujejo.

Žogica iz blaga, v katero zašijete mačjo meto, bo navdušila večino, mnoge se kar ne morejo upreti kartonski škatli, polni lukenj v velikosti tačk, v katero skrijete kak ljub jim priboljšek.

Če ste mačji skrbnik, potem dobro veste, da se ne morejo upreti različnim vrvicam, še posebno takšnim, ki imajo na koncu privezane zanimive predmete, ki spominjajo na plen.

Vedno pa lahko sežete tudi po vrsti praktičnih električnih igrač (ali aplikacijah na telefonu, ki so tudi zelo priročne), ki jih ponujajo trgovine. Vedeti pa morate, da električna igrača ne more nadomestiti stika s skrbnikom. Posvetite ji vsaj pol ure na dan.

Pravilna prehrana

Včasih je mačka lena in brezvoljna zaradi načina prehranjevanja. Morda je hrana, ki ji jo ponujate, »junk food«, ki naredi več škode kot koristi. Mogoče ji hrana, ki ste jo izbrali, ne ustreza ali pa ji ponujate prevelike količine.

Mačke potrebujejo uravnotežen način prehranjevanja, torej hrano z veliko proteini, naravnimi sestavinami in brez umetnih dodatkov ali konzervansov.

Izziv s hrano

Naravno veliko spijo in poležavajo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Zelo lenim mačkam postavite izziv že ob dostopu do hrane. Skodelico položite na visoko mesto ali jo skrijte v tunel. Namesto da ji hrano ponudite vselej na istem mestu, prestavljajte skodelico iz sobe v sobo.

Hrano stresite v skledico, nato pa z njo v roki hodite po stanovanju in dovolite, da mačka hodi za vami. Vsake toliko časa položite skledico na tla, da bo lahko jedla, nato pa jo znova dvignite in se sprehajajte naprej.

Izkoristite mikavnost priboljškov. Mačka si tako priboljšek prisluži, zato je bolj zadovoljna, kot če ji ga le izročimo. Poleg tega na ta način poskrbimo, da je telesno in miselno aktivna.

Mačka, ki se zdi lena, je lahko dehidrirana, poskrbite, da bo imela v stanovanju vedno na voljo dovolj sveže vode.

Prepreke in triki

Postavljanje preprek po stanovanju je igra, ki jo mačke obožujejo. Rade plezajo in skačejo, žal pa imajo v stanovanjih za to omejene možnosti. Poskrbite torej, da bo teh možnosti več, s premikanjem pohištva, postavljanjem kartonskih škatel med vrata in podobnim.

Če je mačka lena, ji po uspešni premostitvi ovire ponudite priboljšek. Ko se bodo navadile na igro preprek, dodajajte tunele in drevesa, ki jih lahko kupite ali pa izdelate sami.

Mačke so po naravi radovedne, zato bodo uživale v učenju novih trikov. Na ta način boste z njimi tudi več komunicirali, v čemer bodo zagotovo uživale. Hkrati bodo fizično in mentalno aktivne.