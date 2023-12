Ideja za darilo: razvajanje za vas in vaše najdražje

Stephen King: Inštitut

Hiša knjig

V mirni ulici v predmestju Minneapolisa vlomilci sredi noči neslišno umorijo starše Luka Ellisa, njega pa odpeljejo s črnim terenskim vozilom. Celotne operacije je konec prej kot v dveh minutah. Luke se zbudi v Inštitutu, v sobi, na las podobni njegovi, le da ta nima okna. Pred njegovimi vrati so druga vrata in za njimi drugi otroci z nadnaravnimi sposobnostmi – telekinezo in telepatijo – in vsi so prišli sem tako kot on. Vsi so v Prednjem delu, toda Luke izve, da se slej ko prej seliš v Zadnji del, od koder se ne vrneš več.

Fredrick Backman: Zmagovalci

Mladinska knjiga

Dočakali smo tudi zaključek trilogije o mestu medvedov. Tam skupnost pomeni vse. A ta skupnost je bila že večkrat pred hudo preizkušnjo in v zadnjih dveh letih so prebivalci poskušali pozabiti na pretresljive dogodke, ki so mesto skorajda uničili. Vsi si želijo naprej: naprej v zakonu, prijateljstvu, odnosu, hokeju. Vsi bi radi verjeli v pravljice s srečnim koncem. Žal to ni taka zgodba. Ta zgodba se začne z nevihto in konča z ognjem. Ne bo se dobro končala za vse, ki so nam prirasli k srcu, nekatere bitke ne bodo prinesle zmage.

Octave Mirbeau: Dnevnik sobarice

Cankarjeva založba

Dnevnik sobarice je leta 1900 takoj po izidu vzbudil nemalo vznemirjenja, pohujšanja in zgražanja v "boljši" družbi, saj je tedanji gospodi ter njeni dvolični morali nastavil neusmiljeno kritično ogledalo ter s tem podrl marsikateri moralni in družbeni tabu, še posebno kar zadeva drzno opisovanje erotike in seksualnosti. Mirbeau je besedo v romanu prepustil služkinji Célestini in bralcu z njenim pogledom skozi ključavnico omogočil uvid v moralno sprijenost vladajočih razredov, ki jo razgalja v svojih dnevniških zapiskih.

Ksenija Benedetti: Hiša sozvočja

Beletrina

Mojstrica protokola je pripravila knjigo, ki je nastajala kar tri leta, njen koncept pa je svež in izviren: avtorica je 75 bolj ali manj bližnjih oseb povabila, da ji zastavijo vsak po tri vprašanja, pri tem pa se je vnaprej zavezala, da bo nanje odgovorila. Med spraševalci se znajdejo člani in članice njene družine, potem pa še igralci, pisatelji, novinarji, profesorji, režiserji, politiki, podjetniki itn. Vprašanja so včasih provokativna, drugič navihana, tretjič zahtevna in poglobljena, odgovori pa zapisani brez strahu, ponosno, jasno, tudi igrivo in vabljivo.

Javier Castillo: Igra duše

Hiša knjig

New York, 2011. Na obrobju predmestja najdejo križano petnajstletnico. Preiskovalna novinarka Miren Triggs nepričakovano prejme nenavadno ovojnico. V njej se skriva polaroidni posnetek druge najstnice z zvezanimi rokami in prevezanimi usti, na fotografiji pa en sam napis: "Gina Pebbles, 2002." Skupaj z njenim nekdanjim profesorjem novinarstva začneta iskati sledi za dekletom na sliki, medtem pa preiskujeta križanje v New Yorku. Tako se seznanita s skrivnostno versko ustanovo in napeto uganko.

Jenny Colgan: Božična knjigarna

Primus

Carmen izgubi delo v veleblagovnici, ostane ji nevarno malo denarja in možnosti. Misel, da bo preživela božič pri svoji popolni sestri Sofii, v njeni popolni hiši s popolnimi otroki in popolnoma urejenim snobovskim življenjem, ji ne diši. Toda njuna mama si močno želi, da bi se hčeri razumeli, njen klient pa potrebuje pomoč pri oživljanju zanemarjene stare knjigarne. Tako se Carmen preseli k njej in sprejme službo. Na lepem postane tesna sodelavka gospoda McCreddiea na slikoviti ulici v zgodovinskem Edinburgu in delo jo nehote posrka vase.