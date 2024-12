Hrčki niso za majhne otroke

Hrčki so pogosto samotarji in teritorialni, kar pomeni, da lahko postanejo agresivni, če se počutijo ogrožene ali prestrašene. Po navadi ne prenašajo dolgotrajnega držanja, kar lahko privede do ugrizov, še posebno če z njimi nepravilno ali grobo ravnamo. Zaradi tega hrčki morda niso najboljša izbira za zelo majhne otroke, ki se še učijo, kako ravnati z majhnimi živalmi.

2–3 leta živijo hrčki.

Če razmišljate o manjšem ljubljenčku, se raje odločite za drugega glodavca, denimo mongolsko puščavsko podgano. Te so družabne in prijazne in bolj pripravljene na interakcijo z ljudmi. Redko ugriznejo, zato so primernejše za otroke. Dodatna prednost je, da so aktivne podnevi, torej se bodo bolj ujele z družinskim življenjem. Mongolske puščavske podgane so bolj radovedne in se hitro prilagodijo našemu crkljanju, če so od začetka pravilno socializirane. Rade raziskujejo in se igrajo, kar lahko prinese veliko veselja lastnikom. Hrčki potrebujejo več potrpljenja in nežnosti pri ukvarjanju z njimi. Čeprav jih je mogoče ukrotiti, je potrebna previdnost, da se izognemo stresnim situacijam, ki bi lahko privedle do ugrizov.

Mongolske puščavske podgane so živahne podnevi. FOTO: Getty images

Puhaste in prijazne

Tudi činčile so za družine z majhnimi otroki boljša izbira kot hrčki. Sicer so nekoliko zadržane in sramežljive in ne želijo biti kar naprej po rokah, njihova prednost pa je, da so puhaste, prijazne in čiste. Ker dolgo živijo, od 10 do 15 let, boste otroku prihranili šok, ki ga ima lastništvo hrčka – ti namreč živijo le od dve do tri leta. Činčile so sicer bolj aktivne ponoči kot podnevi in kar naprej morajo žvečiti, da jim zobje ne zrastejo preveč.

Činčile so čiste in ne oddajajo vonja. FOTO: Getty images

Če iščete prijaznega hišnega ljubljenčka, ki je srednje zahteven za vzdrževanje, je morski prašiček odlična izbira. Ti prikupni, glasni glodavci so kot nalašč za starejše otroke in tiste, ki še nikoli niso imeli ljubljenčka. Na splošno so manj plašljivi kot hrčki. Morski prašički so lahko odličen način, da otroke naučite odgovornosti glede skrbi za hišne ljubljenčke; ob ustrezni negi lahko živijo od štiri do osem let.