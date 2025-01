Harmonikarski prvak Gašper Komac ima svoj ansambel

Gašper Komac, nekdanji absolutni zmagovalec Avsenikovega tekmovanja, gorenjski prvak, absolutni zmagovalec jubilejne 30. Zlate voščenke Besnica ter svetovni prvak v igranju diatonične harmonike, je pred tremi leti ustanovil skupino Maxi. Člani so, poleg harmonikarja in vodje Gašperja iz Križa pri Tržiču, še pevca Maja Bogataj in Grega Koprivec, Lovro Ržen igra bariton, Gaber Komar pa kitaro. Te dni so poslušalcem ponudili svežo priredbo priljubljene polke z naslovom Ples za dva, ki jo je v originalu izvajal Ansambel Storžič. Nova izvedba prinaša svežino in moderen pridih, hkrati pa ohranja toplino in romantično vzdušje, ki ga je pesem nosila že ob prvem izidu. Avtorji pesmi, ki je izšla leta 2008, so Klemen Grašič (melodija), Franc Ankerst (besedilo) in Mirko Šlibar (aranžma).

Nova interpretacija pesmi ohranja izvirni čar, a hkrati prinaša nekaj sodobnega.

Ansambel Maxi se je pri priredbi odločil ohraniti osnovno strukturo pesmi, a ji hkrati vdihniti sodoben zven. Nova izvedba prinaša bogatejši zvok, svežo harmonijo in energijo, ki jo Maxi prinaša v vsako svojo skladbo. Poslušalci so priredbo sprejeli z navdušenjem, mnogi pa izrazili tudi nostalgična čustva ob spominih na originalno verzijo Ansambla Storžič. Nova interpretacija pesmi ohranja njen izvirni čar, a hkrati prinaša nekaj novega, kar bo zagotovo pritegnilo tako stare kot nove oboževalce. S svojo edinstveno interpretacijo in predanostjo glasbi ansambel znova dokazuje, da slovenska narodnozabavna glasba živi in se razvija tudi v sodobnem času.

Gašper Komac je pred dvema letoma postal absolutni zmagovalec 16. tekmovanja harmonikarjev za nagrado avsenik. FOTO: arhiv ansambla

Skupina je nastala konec leta 2022, ko so se člani povezali zaradi skupne ljubezni do narodnozabavne glasbe. Prihajajo iz različnih krajev Gorenjske, med njimi so dijaki, študentka in eden, ki je že zaposlen. Doslej so igrali na številnih prireditvah, med drugim na Šuštarski nedelji, Muzikfeštu, dobrodelnem koncertu Zvezde na snegu in sejmu v Komendi. Ob drugi obletnici delovanja, zdaj že gredo v tretje leto, so izdali že omenjeno priredbo Ples za dva, zanjo pa posneli tudi videospot. Posneli so ga na kmetiji Kokalj v Srednji Dobravi. Ob tem se zahvaljujejo Klemnu Grašiču za mentorstvo ter Matjažu Kokalju in njegovi družini za gostoljubje. Glavni vlogi v videospotu sta odigrala Karin Rakovec in Mitja Kožuh. Ansambel Maxi črpa navdih pri ansamblih Franca Miheliča, Mira Klinca in Slavka Avsenika. Njegovi člani pa so dejavni tudi drugje. Gaber in Lovro tako igrata tudi pri folklori, Maja vodi otroški pevski zbor, Gregor pa je aktiven gasilec.