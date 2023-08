Gore so lepe in vabljive, zato pojdimo v gorniški tečaj

V življenju nekaterih popotnikov pride čas, ko se spogledujejo z vrhom gore in se sprašujejo, kaj bi potrebovali, da bi prišli tja.

Ja, temu se reče alpinizem za telebane, v najboljšem pomenu besede, torej za navdušence, a z malo znanja. Srečo imate: alpinizem in gasilstvo sta stvari, kjer imamo Slovenci veliko znanja. Jasno, če se smodi v hiši, pokličemo gasilce – in če hočemo v hribe, pobrskamo po spletnih straneh Planinske zveze Slovenije. Temu se reče preverjena kakovost.

Na ture z vodnikom

V nekaterih pogledih se plezanje na gore ne razlikuje od planinarjenja z nahrbtnikom. Vendar pa je cilj planinskega potovanja z nahrbtnikom dokončati slikovito pot ali se odpraviti na pot in nazaj ter ob tem morda prespati v koči ali bivaku, medtem ko je cilj alpinizma za začetnika še stati na vrhu nekega vrha, do tja pa pogosto pridete po zahtevnejšem terenu in morda celo po snegu – tudi poleti.

Alpinizem je lahko zelo fizično in psihično zahteven, saj se dolge ure počasi vzpenjate in spuščate po gorah s težkim nahrbtnikom na hrbtu. Preden se odpravite na pot, morate obvladati tehnične veščine, kot sta uporaba opreme in reševanje poškodovanih ali samega sebe.

Alpinizem je noro dober, če gremo pred začetkom izpolnjevanja svojih želja v alpinističen uk, se pravi na tečaj, in če prve, ne le zahtevnejše ture, opravimo z izkušenim vodnikom.

Alpinizem za navadnega ljubitelja narave in hribov še ne pomeni zabijanja klinov in napenjanja vrvi, pomeni pa, da bo na zahtevnejših poteh skrbel za svojo in varnost drugih.

Če se vam alpinizem zdi nekaj, kar bi radi preizkusili, najemite vodnika ali se udeležite tečaja, izobražen vodnik vas bo vodil in vas naučil osnovnih veščin za vzpon na goro. Če želite iti brez vodnika, se najprej vpišite na tečaj (ali več tečajev, to je modro), da se naučite, kako se gibati po zahtevnejšem terenu.

Za varnost odgovorni sami

Tudi alpinizem za začetnike je fizično in psihično zahteven. Začnite s krajšimi pohodi z obteženim nahrbtnikom in se psihično pripravite na dolge in zahtevne dneve.

Nabavite kakovostno osnovno opremo, planinske čevlje, obleko, vrv, kaj potrebujete, vam bodo povedali na tečaju. Ne sprašujte o tem v velikih trgovinah, preden ne opravite tečaja. Nekatere od teh stvari boste morda lahko najeli, če pa se odpravljate z vodnikom, vam jih bo morda priskrbel.

Vedno pazljivo in po premisleku in posvetu s poznavalci izberite pot. Ne glede na to, ali se prijavljate na plezanje z vodnikom ali pa izbirate vrh, na katerega se boste povzpeli s prijatelji, je pomembno, da izberete pot, ki ustreza vašim sposobnostim. V telesu in glavi. Za varnost tudi pri manj zahtevnem plezanju ste odgovorni sami. Noben članek ali videoposnetek ne more nadomestiti strokovnega pouka in izkušenj.

In ne pozabite, da nobeno plezanje ni preprosto, včasih je začetniška smer za novinca hujša kot zahtevna za izkušenega gornika.

Planinci in gasilci so pri nas zakon, oboji znajo. Planinska zveza je odgovor na skoraj vsa vprašanja, če smo alpinisti in telebani v tistem najbolj dobrem pomenu besede! Ko smo razigrani in besedi damo veliko boljši pomen.